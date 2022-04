Vi trenger Jobbsjansen!

Jeg hadde håpet at Hallset var et arbeidsuhell

Jobbsjansen er et tiltak for innvandrerkvinner. Det er i regi av Trondheim kommune i samarbeid med integrerings- og mangfoldsdirektatoratet (IMDi). På jobbsjansen er det mange kvinner fra ulike land som har forskjellige grunner for å være i Norge. De fleste trenger dette tiltaket for å komme seg ut i jobb. For eksempel kommer vi blant annet Kina, Iran, Tyrkia, Somalia, Etiopia, Kambodsja, Vietnam og Sudan.

Noen av oss kom hit på familiegjenforening som flyktninger, og noen kom med mennene våre som er arbeidsinnvandrere. Mange av oss er ikke gode i norsk eller engelsk, og vi er uten arbeidserfaring fra hjemlandet vårt, og flere mangler utdanning. Noen har vært i Norge i mange år, men det er fremdeles vanskelig for dem å få jobb.

Jobbsjansen gir oss nødvendig norskopplæring, hjelper oss å bli kjent med Norge, arbeidsliv, arbeidskultur og arbeidsspråk. Mange har vært hjemmeværende uten egen inntekt og har ingen ytelser fra Nav, men dette tiltaket gjør oss motivert til å gå ut i jobb eller utdanning.

I en pressemelding fra regjeringen i 2021 så står det at de vil øke bevilgningen til Jobbsjansen: «Jobbsjansen er et viktig tiltak for å gi flere innvandrerkvinner mulighet til å få den kvalifiseringen de trenger for å komme ut i arbeid eller ordinær utdanning, Ifølge tidligere statsråd Hadja Tajik». Men i år har Jobbsjansen har fått mye mindre penger fra IMDi.

Dette betyr at Jobbsjansen kanskje må legges ned. Hvis Jobbsjansen legges ned, så blir det vanskelig for innvandrerkvinner å få en fot innenfor i arbeidslivet. Vi får ikke noe hjelp av Nav fordi mennene våre skal forsørge oss. Kanskje vi kan få jobb nå fordi vi har vært på Jobbsjansen. Men hva skjer med innvandrerkvinner som sitter hjemme nå? De får ikke dette tilbudet.

Jobbsjansen har hjulpet mange kvinner før. Hvorfor skal de ikke få hjelpe flere? Hvis det ikke blir mer Jobbsjansen, må vi dessverre bli sittende hjemme. Norge er et flerkulturelt samfunn. Nordmenn er som kongen sa i talen sin i 2016: «Nordmenn har også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria». Også kongen vår er tredje generasjons innvandrer. Kongens besteforeldrene er fra Danmark og England. De kom til Norge for 110 år siden.

Norge består av folk fra mange forskjellige kulturer. Vi er et mangfoldig land. Som kongen sa: «Norge er dere, Norge er oss». Jobbsjansen er ikke bare et tiltak, dette er mer et viktig sted som innvandrerkvinner kan møtes, og der kan de få et godt nettverk. I den situasjonen vi står i nå, er det særlig viktig at vi ikke skyves ut av arbeidsmarkedet. Vi trenger denne støtten for å komme ut i jobb og for å kunne finansiere vår felles velferd. Bevar Jobbsjansen.

