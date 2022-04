Håndteringen av kunsten til Trondheim kommune

Campusdirektør: Utbygging i by vil alltid berøre og endre et nabolag

Saken oppdateres.

Trondheim kommune har et stort ansvar for å ta vare på en stadig større og verdifull kunstsamling. Hvert år avsettes 1,25 prosent av investeringsbudsjettet til nye innkjøp og kunstprosjekter som kan benyttes i alle kommunale bygg. Stikkprøvekontroll fra revisjonen viser at flere kunstverk ikke er funnet på riktig sted. Videre viser revisjonen at 100 kunstverk mangler eller er stjålet. Kun åtte av disse er registrert som stjålet og anmeldt som tyveri.

Opplysningene fremkommer av regnskapsrevisors etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen i Trondheim kommune, rapport 10/2021 etterlevelseskontroll av økonomiforvaltningen – Registrering og oppbevaring av kunst. Rapporten ble fremlagt for kontrollutvalget (som sak PS0034/21) den 29. november 2021.

Det er etablert et system for registrering av alle kunstverk som eies av Trondheim kommune, og kommunen har egne ansatte som skal ivareta kunstsamlingen. Dagens system og rutiner er ikke tilfredsstillende for porteføljestyring, oppbevaring og oppfølging av kunstsamlingen.

Etterlevelseskontrollen viser mangelfull kontroll og ajourhold, spesielt når en enhet flytter. Videre er det mangelfulle rutiner når det gjelder å kontrollere kunstverk som er tatt ut av kunstsamlingen. Det blir påpekt i rapporten at det er uheldig at kunstverk er registrert på adresser som kommunen ikke lenger eier, eller har leid på flere år. Revisjonen er kritisk til at kommunen ikke har hatt god nok styring til å forhindre at kunstverk er blitt stjålet, og at flere kunstverk ikke kan gjøres rede for i dag.

Registrering i et system er ikke godt nok. Det må også etableres gode rutiner for fortløpende håndtering og kontroll av kunsten, spesielt i flytte – og omorganiseringsprosesser. Rutinene må sikre at Trondheim kommunes kunstsamling blir ivaretatt på best mulig måte, samtidig som den skal være til glede for kommunens innbyggere.

All kunst som Trondheim kommune er i besittelse av, fortjener å bli behandlet med respekt for kunstneren. Derfor er vi opptatt av å sikre en ansvarsfull forvaltning av kommunens kunstsamling, slik at vi unngår at kunstgjenstander blir ødelagte, stjålet eller forsvinner.

