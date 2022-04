Tech-vekst er avgjørende for å løse fremtidens utfordringer

Campusdirektør: Utbygging i by vil alltid berøre og endre et nabolag

Er det tilgang på ren energi og store naturressurser som skal sørge for løsningene vi skal leve av i en grønnere verden – og er det nok? I den offentlige samtalen kan det gis et inntrykk av at satser vi på havvindmøller, karbonfangst og -lagring og hydrogen, er de fleste problemer i både nærings- og klimapolitikken løst. Som flere fluer i en smekk!

I mars ble den årlige konferansen Trondheim Tech Port avholdt, hvor temaet var hvordan sikre bedre samarbeid for å løse store utfordringer. Kunnskapen og kompetansen som springer ut fra trondheimsmiljøene vil være helt avgjørende for å utvikle løsningene vi skal leve av fremover.

Regjeringen har satt seg som mål å øke eksporten utenfor norsk olje- og gass med 50 prosent innen 2030. Dette målet kan vanskelig nås uten at regjeringen også satser på en av bransjene som har størst potensiale for eksport og næringsutvikling: Tech-bransjen.

De siste 30 årene har digitaliseringen bidratt sterkt til å endre arbeidslivet og grunnlaget for næringsutvikling uansett bransje. Skal bedrifter og hele nasjonaløkonomier være konkurransedyktige fremover, må man sørge for å ha en sterk teknologibase som kan lede an i utviklingen og skape konkurransefortrinn.

Norges problem er at vi i årtier i stedet for å satse på fremtidsnæringene har brukt store ressurser på å låse oss inn i etablerte næringer. Det kanskje ferskeste eksempelet er oljeskattepakken vedtatt som en koronakrisepakke som potensielt bidrar til å tvære ut norsk oljeaktivitet lenger enn nødvendig.

Andre land er i dette tilfellet mye bedre posisjonert enn det vi er. Sammenlignet med eksempelvis Sverige, Danmark, Storbritannia og USA er norsk tech-bransje liten. Miljøene vi har er gode og bokser i tungvektklassen. Vi skulle bare hatt flere av dem. Vi har ikke kraftsentre som Silicon Valley, og vi har ikke noen innovasjonsmotorer i næringslivet som Nokia, Ericsson eller Novo Nordisk, som virkelig driver forskning og utvikling som kommer resten av økonomien til gode.

Det er derfor behov for at regjeringen iverksetter et arbeid med en vekstplan for teknologinæringslivet som bidrar til at norsk tech blir enda viktigere og mer potent. Og Trondheim og Trøndelag med NTNU, SINTEF og mange tech-bedrifter er god posisjonert for å sørge for å lede an i dette arbeidet.

Planen må vise veien for å overstige noen helt avgjørende hindre for at norsk teknologinæring skal kunne vokse enda mer.

For det første: Markedet for viktig kompetanse er svært tøft for bedriftene i dag. Mange av teknologiselskapene som skal utvikle løsninger vi skal leve av i morgen får rett og slett ikke tak i de folka de trenger. Her må vi øke kapasiteten i UH-sektoren, samtidig som vi må ha smidige ordninger for etter- og videreutdanning, samt arbeidsinnvandring.

For det andre: Vi må satse på tidligfase næringsutvikling. For eksempel må vi styrke og få mer kommersialisering ut av forskningen i Norge. Kommersialiseringsprosesser tar lang tid, men den forskningen som gjøres i dag, tar det gjerne 10-20 år før vi ser resultatene av i praksis.

For det tredje: Vi må ha et godt samarbeid mellom privat og offentlig sektor. Innen eksempelvis helsesektoren er det et stort potensial for å gjøre anskaffelser av helsetjenester på en smidigere og mer effektiv måte for å forbedre tjenester til innbyggerne, som også vil bidra til å skape et hjemmemarked for norsk helsetech.

Vi har satt oss store mål for å løse samfunnsutfordringene vi står overfor.

Vi trenger en vekstplan for teknologinæringslivet.

