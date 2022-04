Trondheim må prøve ut lokal rusreform

Campusdirektør: Utbygging i by vil alltid berøre og endre et nabolag

Norsk ruspolitikk mot sterkere stoffer har vært feilslått. Feilslått fordi samfunnet har sett på rusavhengige mennesker som kriminelle og ikke mennesker som trenger behandling. Årsaken til vi har vært på feil kurs, er at politikken har vært styrt av fordommer og ikke av kunnskap. Rusreformens fundament er derfor et overveldende kunnskapsgrunnlag som sier at dagens politikk ikke fungerer. Det er behandling av helsepersonell som hjelper. Ikke straff.

Hvis straff hadde vært løsningen, skulle jo problemet vært løst for lenge siden. For dagens politikk gjør rusavhengige til trippelkriminelle. 1: De dømmes for rusbruk, 2: De tvinges til kriminalitet for å finansiere rusbruken, og 3: Deretter gir de pengene til kriminelle organisasjoner.

Langt mer relevant enn å se krimsporet, er å se på konsekvensene for menneskene. Det er de menneskelige tragediene som må stå i sentrum for politikken vår. Jeg tør ikke tenke på hvor mange liv vi har mistet, hvor mange levde liv som har blitt ødelagt, og hvor mange pårørende som har fått sine liv ødelagt på grunn av feilslått ruspolitikk.

Det er i det perspektivet det haster med å komme i gang med lokale forsøk med en rusreform. Motstanderne av rusreform sitter i dag i regjering, og det er ingen grunn til å ha høye forventninger til dem. Vi som vil ha rusreform må derfor gå i front lokalt. Rusmisbruk rammer sosialt skjevt og det forsterker sosiale forskjeller.

Det finansierer kriminalitet. Det skaper lidelse. Derfor har jeg foreslått at Trondheim starter forsøk med en lokal rusreform i påvente av et nasjonalt gjennombrudd. Forslaget er det samme som er vedtatt i Oslo, og sier at Trondheim kommune går i dialog med Trondheim politidistrikt for å utforme praksis i forlengelsen av stortingsvedtaket. For bystyrets flertall ønsker at ny praksis skal være at de som blir tatt av politiet for bruk og besittelse av narkotika til eget bruk vil bli møtt med hjelp fremfor straff.

Arbeiderpartiets ordfører Rita Ottervik og gruppeleder Roar Aas stritter fortsatt mot. De prøver å lage et skille mellom rusavhengige og andre rusbrukere. De har ikke skjønt at det forutsetter en sort/hvit inndeling som ikke eksisterer i virkeligheten. Trondheim Ap var hovedkraften som sørget for at Ap sa nei til rusreformen. I denne saken er de i utakt med bystyrets flertall. Rusmisbrukere og pårørende fortjener en ny ruspolitikk. En politikk som er kunnskapsbasert, og som går fra å se på de med rusproblem som kriminelle til å gi de helsehjelp.

