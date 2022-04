«Kvinnene er fremdeles taperne»

Saken oppdateres.

- Jeg kunne ikke gi ham fra meg da han var sju måneder gammel. Det handlet ikke om at far ikke kunne ta vare på ham, men barnets tilknytning til meg, sa Anja Berg Fritz til Adresseavisen i starten av april.

Bakgrunnen for artikkelen var at Nav hadde publisert tall som viser at bruken av ulønnet permisjon blant mødre i Norge har økt etter at tredelingen av foreldrepermisjonen ble innført i 2018. Fra 30 prosent i 2017 til 48 prosent i 2021.

De dyrker mammarollen for alt den er verdt, skrev vår kommentator, Trygve Lundemo. Han mener at det er flere problemer knyttet til at så mange mødre tar ut ulønnet permisjon.

Stadig flere dyrker mammarollen for alt den er verdt Halvparten av norske mødre velger å ta ulønnet permisjon etter fødselen. Det er et problem på tre måter.

Førstelektor ved NTNU, Maja Sandmo Grip, svarer med å spørre hva han mener at foreldrerollen er verdt. Hun skriver at det er lite refleksjon rundt hvorfor mange mødre tar ulønnet permisjon.

Karen Langfjæran er enig med Lundemo i at det kan være problematisk at så mange kvinner tar ulønnet permisjon, men mener at vi i større grad bør ta mødrene på alvor og finne løsninger som passer både småbarnsforeldre og storsamfunnet.

Kvinner er fremdeles taperne som følge av at de prioriterer behovet til barna sine, skriver Silje Bjørnes. Hun mener det er på tide at permisjonsopprøret tas på alvor.

Ina Victoria Rånes savner arbeidsgiverne i permisjonsdebatten.

Lege og forfatter Kari Løvendahl Mogstad mener det vi ser i denne debatten er langt mer dyptgripende enn fremtidige pensjonspoeng, titler og lønnstrinn. Hun har engasjert seg i temaet i en årrekke.

