Saken oppdateres.

Den er omtalt som Trondheims Dubai blant annet, badeplassen på Grilstad Marina. Men egner den seg som badeplass? Etter å vært vitne til flertalls nestenulykker i flere sommere på rad, er svaret mitt nei.

LES OGSÅ: Barket sammen om badeplass

Dette området på Grilstad Marina har blitt et fint området for ungdommen. De har tilgang til benker, stor gressplen og volleyballbane. At det frister å ta seg en dukkert når varmegraderne blir mange, forstår jeg godt. Men ungdommen som oppholder seg der er unge og bekymringsløse. Å det skal de også få være.

Derfor bør det ikke være lov å bade der. Hvorfor? Fordi flere av dem lager seg konkurranser med «dødsing» fra brua, foran båter som kommer kjørende inn og ut fra sin båtplass. Mange av ungdommen mener de har kontroll, men vi som forbipasserende blir stående å holde pusten. Jeg har tenkt flere ganger «det gikk heldigvis bra denne gangen også».

LES OGSÅ: Grillstad-naboer klager på bråk fra badegjester

Når sommeren står i full blomst har vi som bor nært dette området sluttet å gå dit, fordi vi er livredde for at ungdommen skal bli utsatt for en ulykke med verst mulig utfall. Å at en uskyldig båteier som bare skal legge til på båtplassen sin, blir skyldig. Så lenge det er båtplasser i dette området, bør det ikke være badeplass der. Det har gått bra så langt, la det forbli slik.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her !