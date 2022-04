Det rike og ressurssløsende samfunn

Saken oppdateres.

I Adressa 20. april illustrerer kronikørene Odd Håkon Byberg og Silje Fremo på en utmerket måte en totalt fraværende holdning til, og forståelse av, plan- bygningslovens grunnleggende formål- og hensynsbestemmelser. En nærmest arrogant holdning hvor tydeligvis bærekraft bare er et begrep uten reelt innhold. Ny Campus, med fokus på et kolossalt gangbruprosjekt fra Hesthagen til Gløshaugenplatået, er det omtalte prosjekt.

Fra de viktige forhold kronikken peker på, kan en trekke linjen videre – prosjektet har også en økonomisk dimensjon som overgår det meste. Det viser en sløsekultur som bør få bevilgende myndigheter, og oss alle, til å stoppe opp. Det enorme gangbruprosjektet skal medføre at en slipper anstrengelsen med å gå opp den lille bakken. Jeg antar at bare det vil plassere seg i mangemillionersklassen.

Det representerer en økonomisk sløsing som bør få normale mennesker til å skjemmes ved tanken. Jeg kjenner en gammel mann som utallige ganger har gått denne lille bakken uten å sette livet på spill. Det innebærer faktisk et pluss i en ellers stillesittende hverdag. Det er full grunn til å stille det samme spørsmål – ikke bare ved gangbruprosjektet – men ved hele Campus.

Et anerkjent universitet – premiert for sin arkitektur – skal flyttes med en kostnad på et antall milliarder som ennå ingen kjenner. «Samarbeid» er et argument uten reell dekning. «Studentene vil til byen» er i samme kategori. Studentene i de andre universitetsbyer fungerer tydeligvis utmerket utenfor sentrum. Det har aldri vært noe krav om at studentene på Blindern i Oslo må ha nærhet til Karl Johan.

Det uttrykkes ofte at vi er et rikt samfunn. Men likevel – det ligger store uløste utfordringer innenfor flere av de områder hvor vi skal ivareta den nødvendige kvalitet for de mennesker som bor i dette landet. Det har realitetene vist oss. Skal vi oppnå det, er en unødvendig sløsing av ressursene det siste som bør prege våre aktiviteter.

