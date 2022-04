Nye påfunn på Bakklandet

Saken oppdateres.

Kjære Trondheim kommune, som beboer på Bakklandet ble jeg invitert til et møte sist torsdag for det jeg trodde var å få si min mening om kommunens siste påfunn på Bakklandet: Nytt parkanlegg ved Brubakken og omlegging av gateløpet/fortau fra Lillegårdsbakken til Nygata. Men jeg tok feil. Kommunen var ikke interessert i å høre vår mening. Dette var en orientering om hva som var politisk besluttet og hvorledes de hadde tenkt å gjennomføre det.

Så da får jeg ty til Adressa i håp om å få stoppet dette meningsløse prosjektet. Det er kanskje på sin plass å nevne at det bor folk på Bakklandet, og at dette er et boligområde hvor beboernes ve og vel må stå først. At vi jevnlig besøkes av store mengder turister fra hurtigruta og cruisebåter, er selvsagt hyggelig, men å bygge kulisser for disse er ikke kommunens oppgave.

Møtet klargjorde noen vesentlige ting:

Det kommunale byggeriet ser ut til å være helt frikoblet fra ansvaret for driften av det som bygges. Når man har ambisjon om å snørydde både gata og fortauene, blir spørsmålet hvor snøen da skal bli av? Vedlikeholdet av det som allerede er bygget av sykkelfelt osv. er mangelfullt og skader har oppstått som ikke blir fikset. Planen fjerner et sted mellom 10 og 15 parkeringsplasser for avgift. Dette er en ulykke for oss som bor i området. Denne plassen ved Brubakken er det eneste stedet hvor håndverkere, tjenesteytere og vanlige gjester kan parkere. 4–5 plasser er allerede fjernet for å gi plass et bysykkelstativ som ikke ser ut til å være i bruk. Den planlagte parken ligger i et område som stort sett ligger i skyggen. Sykkeltrafikken gjennom Bakklandet er i ferd med å bli en utfordring. Det sykles for fort og risikoen for kollisjoner med gående, ikke minst barn, er for stor. Å strømlinje gata så det kan sykles enda fortere, bør ikke være en kommunal oppgave.

Selv om det har sine utfordringer å bo på Bakklandet med glatt og ujevn brostein, vanskelige parkeringsforhold, snø og is på fortauene, er dette også en del av sjarmen. Sentrumsnært og originalt på mange måter, ikke minst trivelig. Prosjektet skal visstnok koste flere titalls millioner. Bare planleggingen skulle koste tre millioner. Dette er et tiltak som vi ikke trenger! Det må finnes bedre prosjekter å bruke knappe kommunale midler på!

