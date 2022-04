Ottervik og Helseplattformen

RBK låner penger for å dekke driften: «Vi ser det som en utfordring»

Artisten gikk i sju timer for Ukraina: - Jeg har aldri gått så langt på ski

Hvis straff hadde vært løsningen, skulle jo problemet vært løst for lenge siden

By Rise etter Bratseths exit: - Vi skal akseptere saklig kritikk

RBK-årsmøtet, får vi nok et benkeforslag?

Hvis straff hadde vært løsningen, skulle jo problemet vært løst for lenge siden

Sesongen over i ukrainsk fotball – ingen mester kåres

Saken oppdateres.

Dersom Rita Ottervik er korrekt sitert, er det ekstremt problematisk. Mine kolleger på St. Olav er sitert tidligere i uka med at de ønsker at oppstart av bruk av Helseplattformen utsettes til etter sommerferien. Dette grunnet problemer med systemet og mangel på nødvendig trening av de som skal ta i bruk dette kompliserte journalsystemet.

Mye av dette skyldes pandemien. Dersom Ottervik mener at en utsettelse som er bedømt viktig for pasientsikkerhet av fagfolk som skal bruke systemet, er unødvendig, og at St. Olav derfor må ta ei regning på enorme 500 millioner kroner, er hennes dømmekraft uholdbar.

Visstnok var det flere av oss med noe kjennskap til Amerikanske Epic, som etterlyste dømmekrafta hos de som beslutta å kjøpe dette svært kostbare systemet til bruk i Midt-Norge. Men nå da så mye tid og penger er brukt, må prosjektet tas i bruk på en forsvarlig måte. St. Olav kan ikke straffes økonomisk for at de ønsker å gjøre det.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her !