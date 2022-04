Vi trenger også Jobbsjansen 

Campusdirektør: Utbygging i by vil alltid berøre og endre et nabolag

Saken oppdateres.

Ser at det bevilges mindre midler til jobbsjansen i 2022. Lademoen barnehage har gjennom mange år tatt imot mange damer på praksisplass gjennom kurstilbudet jobbsjansen. Dette er damer som ønsker å lære seg språk, få praksis fra arbeidslivet og bli integrert i samfunnet. Vi har lært mye av dette. Vi har hatt tett samarbeid med de som holder kursene og sammen finner vi mål for praksisperioden slik at utbyttet blir best mulig.

Vi ser hva dette betyr for damene som får en mulighet og flere av de som har hatt praksis ved Lademoen barnehage har fått mulighet til ordinær jobb hos oss i perioder. Vi håper tilbudet blir opprettholdt slik at enda flere kan få en jobbsjanse.

