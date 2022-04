Dagens regelverk er foreldet og hemmer konkurranse

Saken oppdateres.

Hvis regjeringen mener alvor med å styrke distriktene, bør de gi bensinstasjoner mulighet til å konkurrere på like vilkår med dagligvarebransjen. Servicehandelen (kiosker og bensinstasjoner) og dagligvarehandelen konkurrerer om mange av de samme kundene. Da bør de også kunne tilby de samme varene.

Virke har lenge kjempet for at servicehandelen skal få mulighet til å søke om å selge alkohol på lik linje med dagligvarebutikkene. Det handler om muligheten til å konkurrere på like vilkår. I dag gir regelverket dagligvarebransjen en urettferdig konkurransefordel – og regelverket gir en del uforståelige utslag.

I tillegg har både servicehandelen og dagligvarebransjen endret seg kraftig de siste årene. Åpningstidene til matbutikkene blir stadig lenger, og de etablerer seg stadig flere steder. Vareutvalget blir også større, og mange av dem tilbyr til og med lading og drivstoff. Men selv om mange nok vil være enige om at regelverket bør oppdateres, har ikke politikerne vært villige til å gjøre noe med saken. Dette håper vi vil endre seg nå.

Skaun kommune har imidlertid gitt saken nytt liv. Nylig stemte kommunepolitikerne igjen for å la Best Børsa selge øl og cider, etter at den lokale dagligvarehandelen stengte, og nå blir spørsmålet hva Statsforvalteren foretar seg. Vi er glade for at det nå blir en mulighet til å vurdere hele spørsmålet på nytt. Det er stortingspolitikerne, sammen med regjeringen, som sitter med nøkkelen til å oppdatere regelverket til dagens virkelighet.

En regjering som er opptatt av distriktsarbeidsplasser, bør ta dette på alvor. Næringen utgjør en viktig del av norsk handel, og er sterkt til stede over hele landet. Det er snakk om 3000 virksomheter med over 16 000 medarbeidere, som omsatte for nær 50 milliarder kroner i 2020. Tre av fire av disse kronene opptjenes utenfor de ti største byene, og mange steder representerer bensinstasjonene store arbeidsplasser i små lokalsamfunn.

For å bidra til at næringen har gode rammebetingelser i årene fremover, bør virksomhetene få søke om å selge alkoholsvak drikke på samme vilkår som dagligvarebransjen. Det vil ikke være snakk om å utvide åpningstider eller å selge alkohol på flere dager, kun om å få de samme betingelsene som matbutikkene. Det bør være sunn fornuft.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her !