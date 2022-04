Er det fortsatt russen som eier russetiden?

Folk gikk så mange runder at skiklubben ble stående skyldige for 440 000 kroner mer enn de hadde - så kom redningen

Jeg er russ i år (2022) og har ikke kjøpt «fastlanebilletter». Jeg har økonomisk ikke prioritert dette, og ser heller ikke på arrangementet som et bra tilbud. Flertallet av mine venner har kjøpt billetter fra russearrangøren «Fastlane», og jeg har hittil ikke sett på dette som et stort problem, men etter å ha snakket med venner av meg og hørt at den viktigste kvelden i russetiden nå har blitt et lukket arrangement, er det et betraktelig større problem for meg.

Natt til 1. mai har alltid vært en kveld hvor russen samles på ett sted og skaper et utgangspunkt for fellesskapet man har med kullet sitt ut russetiden. Med dette arrangementet som skal være lukket, fratas annen russ denne begivenheten, og det skaper et stort skille mellom de som har og ikke har billetter.

Slik jeg ser det, er det ikke lenger russen som eier russetiden, men folk som arrangerer kjøp og salg av ulike tjenester og varer markedsført til oss. Vi har ikke lenger makt over hvordan vi skal feire, da vi blir tvunget til å kjøpe oss inn på vår egen russetid.

Vårt årskull har vært gjennom mye og jobbet hardt for å bli ferdig på videregående de siste tre årene. Vi skulle være det første kullet etter koronatiden som får feiret russetid i fellesskap. Jeg og mine medelever har med påvirkning av lærere og av politi trodd at «Fastlane» har monopol på alt av arrangementer i mai, da politiet vil stoppe alt annet.

Lærere, politi, kommunen og foreldre oppfordrer til å kjøpe billetter og at alt annet ikke lenger er et alternativ. For russ uten billetter til «Fastlane» er det resterende tilbudet å sitte hjemme med et par venner eller ingenting i det hele tatt. Andre muligheter for festing eller sammenkomster har også uteblitt fordi det er en større «risiko».

Dette kan jeg være enig i, men jeg mener at det finnes flere gode løsninger som ikke innebærer dyre billetter som ikke er tilgjengelig for alle. Det kunne ha vært en enkel utvei om man kunne ha kjøpt seg inn på enkeltarrangementer uten å måtte betale prisen for alle konsertene på en gang. Da ville prisen for et arrangement være betraktelig mer overkommelig og flere kunne ha vært inkludert.

Ikke bare er det for få billetter til alle russen i Trondheim, men det er også en høy pris å betale – for høy for mange. Jeg er klar over at det finnes muligheter for å få billett «gratis» men dette er også noe man må jobbe gjennom dugnadstjenester og bruke tid og energi på, som gjør at det derfor ikke er gratis.

Jeg finner det uhørt at det i starten ble gitt ut tilbud på billettene dersom man er i en russegruppe. Ekskludering av individer som ikke har gruppert seg ut ifra vennegrupper, passer se svært dårlig i en periode som skal feire at akkurat vi har fullført skolen og feire med de vi har tilbrakt de siste tre, om ikke tretten, årene med. Ekskludering er noe som på ingen nivå passer seg i denne tiden. Jeg syns det er veldig trist at det er lagt opp til at noen ikke kan ta del av russefeiringen på lik linje som andre.

Folk forteller meg at livet ikke handler om russetid. Jeg kan ikke være mer enig i det, men de som sier dette ser ikke poenget mitt. Jeg startet på videregående i en klasse jeg trivdes godt i. Miljøet var bra og klassen var tett sammensveiset. Så kom pandemien og alle sammen måtte sitte alene på rommet dag etter dag og jobbe med skole over nett. Dette var hverdagen vi hadde lenge, og da det endelig slapp opp, var det fortsatt masse restriksjoner og kontakten vi hadde før, er ikke den samme.

Jeg ønsker mine medelever sin russetid tilbake. Ikke vær så strenge med oss og gi oss muligheten til å sosialisere oss med hverandre i den siste tiden vi har sammen som elever. Noe vi på så lenge ikke har fått lov til.

