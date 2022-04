Høyhussjuka er seigliva        

Et svindyrt nederlag for Helseplattformen

Det kan virke som planleggere og beslutningstakere i Trondheim har tatt innover seg at det verken er smart eller spesielt arkitektonisk vellykket å bygge høyhus i Midtbyen. Dette fortrinnsvis på grunn av alle de vernede bygningene. Sentrum i Trondheim har stor verdi når det gjelder å trekke til seg besøkende. Men lenger ut fra sentrum synes denne epidemien å herje fortsatt med referanse i innlegget i Adressa nylig av politikeren Trond Åm, der han kommenterte det planlagte høyhuset på Hallset som et arbeidsuhell.

Mønsteret er det samme over hele landet. Eiendomsutviklere jakter på tomter med lav utnyttelse og ved å lokke politikere med «glansbilder og glassperler» for å få sine høyhusprosjekter gjennomført. Når utbyggere presser utnyttelsen opp, er det primært for å få plass til flere kvadratmeter og dermed sikre større fortjeneste. Ofte kjøpes tomta til en pris relatert til den tomteutnyttelsen som er angitt i gjeldende reguleringsplan. Deretter lobbes det intenst for å få økt tomteutnyttelsen, for så i mange tilfeller, å selge det hele med ikke ubetydelig avkastning.

Reguleringsplanen kan si fire etasjer, utbyggeren vil helst bygge 15 etasjer, og er godt fornøyd når bygget blir godkjent med 12 etasjer. Igjen sitter kommunen og beboere med tapte byromkvaliteter på bakkeplan og store skyggefulle arealer og mer turbulens på bakken rundt høyhusene. Og det er vel neppe mer skygge eller vind det er behov for verken på Hallset eller andre steder i Trondheim.

I utgangspunktet er det en dårlig idé å plassere et høyt hus midt på tomta med tanke på effektiv arealutnytting. Det er ikke tilfeldig at storparten av byplanleggingen tidligere stort sett var basert på ulike former for kvartalsstrukturer, før den franske arkitekten Le Corbusier og funksjonalismen på 1920-tallet introduserte «tårnet i parken» som ideal, og ikke «parken i byen».

Utbygging med romslige kvartaler er fleksibelt med hensyn til utbygging i etapper og ombygging, og i tillegg gir det gode muligheter for gode byrom skjermet mot vær, vind og trafikkstøy. Dette i motsetning, som sagt, til at høyhus gir turbulente vindforhold på bakken og som regel mye «SLOAP», Space Left over After Planning. Det må bygges urimelig høyt for å oppnå samme volum som du lett oppnår med lavere bebyggelse langs ytterområdene i kvartalet. Høyhus er rett og slett dårlig arealøkonomi.

Høyhus er høyrisiko. Jo høyere, desto verre. Stikkord er eksponering og evakuering. Dette gjør høyhus sårbare for brann og som mål for både terror og krig. Vi vet at brann i sin alminnelighet har vært, er og vil fortsatt være farlig. Jevnfør Grenfellbrannen i London i 2017. 11. september 2001, vil jeg ikke nevne en gang. Heller ikke krigen som nå raser i Europa.

Etter å ha arbeidet med tilrettelegging for personer med nedsatte funksjonsevne i mer enn 20 år, blant annet som medlem av Statens råd for funksjonshemmede, vet jeg at trygg og effektiv evakuering ved en brann, er svært problematisk. Og jo høyere hus, desto mer komplisert å evakuere. Statistikk fra myndighetene for brannsikkerhet viser økning av bygningsbranner i 2021, mens antall ulykker totalt ligger på samme nivå. I 2021 var tallene for bygningsbranner 3 179, mens de var 2 986 i 2020.

Det er derfor på høy tid at også Trondheim, som mange andre byer har gjort, dropper planene med høyhusprosjekter som gir dårlig byform, utfordrende vindforhold, tvilsom økonomi for det offentlige og øker risikoen for skader på liv og helse for folk flest.

