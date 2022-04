Jeg mistet min fantastiske fastlege

Karim Tahir fikk pris for fremragende innsats for inkludering

Saken oppdateres.

Nå har regjeringa sittet ved makta i godt over seks måneder. Da de tok over, lovte helseministeren at innen ett år var gått, skulle de få skikk på og ordne den tragisk dårlige fastlegeordningen. Hva skjer og hva har skjedd? Ingenting. Nå er det enda verre enn det var.

Etter nesten 15 år med en fantastisk fastlege som alle i familien var superfornøyde med, får vi via omveier vite at han har sluttet. Og i stedet får jeg som pasient tredd en ny fastlege nedover hodet mitt, en fastlege som jeg overhodet ikke har noe kjemi med eller føler meg komfortabel med.

Jeg føler meg tvunget til å bruke vedkommende på tross av at jeg sier jeg vil ha en annen vurdering av en annen lege ved legesenteret. Så i stedet blir jeg tilbudt en telefonkonsultasjon med primærlege, noe som er uaktuelt for min del. Jada, her står pasienten i fokus gitt. Hele denne fastlegeordningen er en katastrofe for pasientene. Så mitt valg blir helt klart. Jeg velger å ha mine plager med et håp om at jeg blir så elendig at jeg blir akutt innlagt på St. Olavs hospital og får hjelp der. Og blir hentet av ambulanse

