Bading på Grilstad Marina kan få alvorlige følger

Jeg leser både i en nyhetsartikkel og et debattinnlegg i Adressa 26. april at Grilstad badeplass omtales etter en kommunal behandling samme dag. Dette er merkelig for det finnes ingen Grilstad badeplass i Trondheim. Det at noen har tatt seg til rette på friområdet og begynt å bade i kanalen som er anlagt for småbåttrafikk, legitimerer ikke at dette kan betraktes som en offentlig badeplass.

Jeg skjønner at mange fristes til å bade her, for det er et stort, flott og sjønært friområde, men det har aldri vært meningen at det skal være en badeplass. Det er imidlertid planlagt og innregulert en badeplass litt lenger øst på området, som etter opprinnelige planer skulle vært ferdig for lenge siden. Men det har dessverre verken kommune eller utbygger klart å bygge ut ennå.

Når nevnte avisinnlegg og kommunale representanter argumenterer sterkt for at det selvsagt skal være mulig å bade her i kombinasjon med båter, som bare kan kjøre litt saktere, så er det mildt sagt bekymringsfullt med tanke på sikkerheten til de badende fordi: Den båttrafikken som går i området, er allerede fartsbegrenset til fem knop. Farten på en båt bør ikke være noe særlig saktere enn det for å kunne ivareta sikker styring.

Båtene drives normalt av en propell som må gå rundt for at båten skal kunne bevege seg. En konflikt mellom en badende og en propell i drift er en særdeles dårlig kombinasjon og kan fort bli fatal. Det er en grunn til at kommunale havnemyndigheter merker opp med bøyer hvor stor avstand det skal være mellom båttrafikk og badende på badestrender. Slike sikkerhetsavstander er det ikke mulig å oppnå i kanalen på Grilstad fordi det er for smalt.

Det er mange båtplasser i kanalen vis-à-vis og svært nært stedet hvor bading finner sted. Disse båtene ligger mange steder med akterenden ut i kanalen slik at de må bakke (rygge) for å komme seg ut av båsen, det vil si at propellen kommer først ut. Jeg vil helst ikke tenke på hva som kan skje om det kommer en svømmende i dødvinkelen til båtføreren inn i området, der en bakkende båt med påhengsmotor beveger seg ut i kanalen.

De tøffeste badende hopper gjerne fra bruene over kanalen. En saktegående båt under bruene verken høres eller sees fra toppen av brua. Det er fort gjort å feilberegne her. Å lande på dekket eller taket av en båt, er vesentlig hardere enn å lande på vannet, og kan fort føre til en alvorlig ulykke.

De i kommunen, eller Adressa, som fortsatt argumenterer for at kombinasjonen bading og båttrafikk i kanalen på Grilstad er en god idé, må være klar over hvilken risiko de da egentlig argumenterer for i forhold til de badende, og hvilket tvilsomt ansvar de da påtar seg.

