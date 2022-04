Målet for kommunen er en rimelig og hyggelig russefeiring for alle

Endelig har vi fått et godt skattesystem for korttidsutleie

Trondheim har svært sjelden hatt utfordringer med russen. Trondheimsrussen har oppført seg eksemplarisk i mange år, og vi ønsker å legge til rette for at det skal forbli slik. Etter at russens samarbeidspartner gjennom ti år la ned sin virksomhet i 2018, opplevde Trondheim at russ samlet seg i telt i skog og mark. Denne type uorganiserte samlinger skapte bekymring. Det var ingen kontroll på hva som faktisk skjedde og det oppsto grupperinger som for mange ble opplevd som ekskluderende.

Russen kom til Trondheim kommune og politiet med ønske om bistand og hjelp til å skape en organisert russefeiring som inkluderte alle som ønsket å delta. I 2019 ble selskapet Fastlane kontaktet. Fastlane har erfaring som arrangør blant annet av fadderuken for studentene, og var villig til å bistå med å lage en trygg og forutsigbar russefeiring.

Ingen annen arrangør var villig til å ta på seg et slikt oppdrag da potensialet for inntjening ble ansett som marginalt. Så kom pandemien. I 2020 og 2021 ble alt som var planlagt i samarbeid med Trondheim kommune, Politiet og Fastlane avlyst, og russen var igjen henvist til egne uorganisert samlinger der de fikk grunneiers tillatelse til å slå opp sin telt. Dette ble gjerne i skog og mark, og vi var tilbake til utgangspunktet som ingen ønsket.

For 2022 har ønsket fra hovedrussestyre vært å få hjelp for å bidra til en trygg, forutsigbar og inkluderende russefeiring. Målet fra Trondheim kommunes side har vært å bidra til å holde kostnadene nede slik at vi kunne få en hyggelig russefeiring for alle.

Der tidligere arrangør avholdt fire arrangement med én artist og resten ordinær nattklubb til en pris av ca. 4000 kroner pr. billett, har Fastlane nå sydd sammen et program med elleve tilstelninger og knyttet til seg flere artister. Politiet går inn med gratis vakthold på alle arrangement, og Trondheim kommune har gitt bidrag til vakthold for å holde kostnadene nede. Det er også mulig å søke om fribilletter for de som ikke har mulighet til å betale de 3079 kronene alt dette koster pr. i dag.

Billettprisen var rimeligere under forhåndssalget. Det vil alltid være noen som ikke ønsker at kommersielle aktører skal engasjeres. Det krever både kunnskap og erfaring å tilrettelegge for et så stort konsept, og russen selv har sagt at de verken har tid, erfaring eller kompetanse til selv å stå som arrangør. Verken kommune eller fylkeskommune ønsker å bidra på arrangementssiden, da dette ikke er vår oppgave.

Vi kan imidlertid på oppfordring fra russen bidra til å skape en trygg, forutsigbar og hyggelig ramme rundt russearrangement. Det er derfor trist å oppleve at media vinkler dette som noe negativt. Alt kan selvsagt bli bedre, og de erfaringer som vi får i 2022 vil bli tatt til etterretning for kommende år.

Konsekvensen av motstand mot en organisert russefeiring har medført både fysiske angrep og hærverk mot arrangør, og dette er ikke akseptabelt. Trondheim kommune ønsker alle russ til lykke med fullført videregående opplæring. Vi ønsker alle at de som deltar på russearrangement, skal kunne gjøre det i trygg forvissning om at rammene er både forutsigbare, trygge og overkommelige økonomisk. Vi håper at russen tar vare på hverandre og inkluderer alle denne våren.

