Retten til å bade

Saken oppdateres.

Grilstad er et samlingspunkt for oss ungdommer. Nå diskuteres det om Grilstad Marina skal få et badeforbud. Vi snakker om en av Trondheims mest populære badeplasser, og badeplassen fortjener å omtales som Trondheims Dubai. Selv om gjerder og ulovlige skilt har forsøkt å holde ungdommen borte, er stedet en idyll med store attraktive plener, flotte vannkanaler, og badestiger.

Grilstad har også fordeler som matbutikk, restaurant og busstopp for metrobuss i nærheten. Dette gjør at badeplassen ikke kan erstattes ved å fikse på Hansbakkfjæra eller Rotvoll. Grilstad er blitt et sted skapt for å skape gode sommerminner på de få finværsdagene som Trøndelag har å by på. Nå vurderer bystyret å stenge denne badeplassen. Etter to år med pandemi så gleder ungdommene seg til en normal sommer der vi endelig kan treffes. Det må ikke da være slik at hensynet til leilighetseier ødelegger for unges sommerlykke.

Et viktig prinsipp i Norge har alltid vært at strandsonen skal være for alle. Ingen skal kunne kjøpe seg enerett på sol og badeliv på bekostning av andre. Trondheim skal være en by for alle, der vi kan møtes og være sammen helt uavhengig av størrelsen på lommeboka. Grilstad er en perfekt plass for det.

Grillstad: Ikke politikernes oppgave å ødelegge folks livsglede Selvfølgelig må de unge få bade på Grillstad. Det er et friområde. Poenget med slike steder er at folk skal utfolde seg.

Jeg skjønner motargumentet med støy. Så klart burde de som benytter seg av Grilstad Marina oppføre seg ordentlig og vise folkeskikk. Grilstad er en offentlig park med volleyballbane, gressplenen og vakre vannkanaler. Når man velger å bosette seg nær en offentlig park ved vannet, bør man forvente at stedet pulserer og lever. Tidligere år er det eneste bråket jeg har hørt på Grilstad vært latter og snakk fra barn og ungdom. Men hvis det er ordensforstyrrelser, så bør det møtes med ordensregler og dialog, ikke et badeforbud.

Vi har sett flere forsøk på å fjerne badingen på Grilstad. Ett av disse har vært å sette opp et ulovlig gjerde. Selv om gjerdet ble satt opp, så vi at lysten til å bade var like stor. Folk begynte hoppe fra toppen av gjerdet, og hindringene skapte farligere situasjoner. Hvis ungdom velger å hoppe mellom gjerdene, risikerer de å treffe stigen og skrape seg opp.

Badeforbudet på Grilstad er et valg om hva slags by vi ønsker at Trondheim skal være. En by for alle, eller en by som setter hensynet til noen få på bekostning for fellesskapet. Derfor håper jeg at politikerne lytter til oss unge og velger å bevare Grilstad Marina som offentlig badeplass.

