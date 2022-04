Tungt, men riktig å utsette Helseplattformen

Listhaug gjenvalgt for to nye år

Saken oppdateres.

I en artikkel i Adresseavisen 24. april uttalte Trondheim kommune seg kritisk til en utsettelse av Helseplattformen. Som ansatte og tillitsvalgte ved St. Olavs Hospital mener vi at påstandene som framkommer i denne artikkelen fra ordfører Rita Ottervik, Helse-og velferdsdirektør Wenche Dehli og styreleder i Helseplattformen Helge Garåsen, ikke kan stå uimotsagt.

Per i dag er det fortsatt kritiske feil i Helseplattformen som ikke er løst, og som dersom de ikke blir løst før systemet tas i bruk ved St Olavs Hospital vil føre til uforsvarlig pasientbehandling. Det er derfor en tung, men riktig beslutning at innføringen av Helseplattformen ved St. Olavs Hospital utsettes til etter sommeren. Det er helt avgjørende for pasientsikkerheten at det blir satt av tilstrekkelig tid til testing og feilretting fram til vi tar i bruk løsningen, og dette vil være umulig å få til innen den 13.05., som i utgangspunktet var foreslått oppstartdato fra Helseplattformen sin side.

Hastverk bør ikke avgjøre når Helseplattformen blir tatt i bruk Helseplattformen skal snart innføres i Midt-Norge. Det er viktig at alle har full tillit til det nye systemet den dagen det tas i bruk.

For å belyse problemene konkret vil vi her trekke fram noen eksempler.

At de ansatte har riktig tilgang til å utføre sine oppgaver, den såkalte tilgangsstyringen, har vært og er fortsatt et problem. Test som ble gjennomført 26.04 avdekket at dette fortsatt ikke fungerer. For eksempel må en lege i akuttmottaket ha tilgang til å registrere at pasienter blir innlagt, bestille nødvendige undersøkelser og forordne medisiner. Dersom dette ikke er på plass, kan vedkommende ikke gi nødvendig helsehjelp.

Det har vært store forsinkelser i systemutviklingen for sekretærer. Dette medfører manglende opplæring og stor usikkerhet knyttet til håndtering av henvisninger til sykehuset. Korrekt oversikt over ventelister er helt avgjørende for pasientene. For å belyse dette med et eksempel: En kreftpasient som henvises til behandling risikerer ved feilregistrering å miste dyrebar tid med å vente på en innkalling som ikke kommer.

Det vil naturlig nok avdekkes feil etter at det nye datasystemet er innført. Det er helt nødvendig at St. Olavs Hospital i samarbeid med Helseplattformen har ressurser til fortløpende feilretting. Man har tatt høyde for aktivitetsnedgang i en periode etter innføringsdatoen. Dersom dette blir for tett på sommerferieavviklingen risikerer vi at perioden med aktivitetsnedgang blir betydelig forlenget og fører til store forsinkelser i pasientbehandlingen.

Det at St. Olavs Hospital tilråder å utsette innføringen til høsten gir oss mulighet til å forberede en bedre og tryggere overgang til det nye datasystemet i samarbeid med Helseplattformen.

Styret i St. Olav har konkludert: Utsetter Helseplattformen til høsten Styret i St.Olavs Hospital vedtok i dag å utsette innføring av prestisjeprosjektet Helseplattformen til september.

For å komme tilbake til utgangspunktet:

Vi ønsker å påpeke at vi er glade for at Trondheim kommune er klar til å ta i bruk Helseplattformen 6. mai, men det er trist at ledelsen ved kommunen kommer med et frontalangrep på St. Olavs Hospital nå. Som ansatt blir man fortvilet og opprørt av denne feilaktige framstillingen. Alle ved St. Olavs Hospital har sammen med Helseplattformen nedlagt en enorm innsats med å få på plass et godt nytt datasystem. Tross pandemi, stort arbeidspress og med et rekordhøyt sykefravær har man prioritert dette arbeidet og lagt til rette for å gjennomføre innføringen av Helseplattformen nå i vår. Når ledelsen i Trondheim kommune stempler oss som uansvarlige trår de over grensa for hva som er akseptabelt. Det er derimot pasientenes sikkerhet og ansvaret for de ansatte som settes i forsetet når vi nå dessverre må gå til steget å utsette.

