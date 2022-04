Sekstimersdag - vi kan ikke si nei til det som er bedre!

Dette blir et vanlig syn i Nidelva de neste to ukene

- Vi håper dette er et tydelig signal på at det ikke er greit å angripe helsetilbudet vårt

Saken oppdateres.

Årets viktigste dag er her! 1. mai er arbeidernes internasjonale kampdag, og vi i «Sliteneliten» markerer dagen med å slippe ei låt. Med kassegitar og visesang krever vi sekstimers arbeidsdag! Folk krevde det først i 1920, så blussa kravet opp igjen i kvinnebevegelsen på 70-tallet – og jammen står vi her og krever det fortsatt.

LES OGSÅ: Mer fritid, sånn at alle har råd til det!

Det er over hundre år siden sist normalarbeidsdagen ble redusert og åttetimersdagen ble lovfesta i Norge, til stor protest fra de som mente samfunnet ville gå under økonomisk om arbeidstiden ble redusert. Siden da har produktiviteten skutt til himmels, uten at arbeidsmengden speiler denne utviklingen.

Lønnsforskjellene mellom kjønnene i arbeidslivet er fortsatt betydelige, og av de mange som står i ufrivillig deltid, er kvinner overrepresentert. Med sekstimers arbeidsdag får flere mulighet til å stå i en heltidsstilling og få full lønn, uten at det går på helsa løs. Sekstimers arbeidsdag er dessuten et positivt og samlende tiltak i klima- og naturkampen.

LES OGSÅ: DEBATT: Barna mine går i 1. mai-tog. Og i år er det viktigere enn på lenge

I stedet for framtidig lønnsvekst vil vi ha mer fritid, som folk kan bruke til det de vil – slappe av, ta vare på seg selv, være med venner og familie, dyrke lidenskapene sine, og organisere seg politisk. I tillegg til jevnere lønnsnivå som innebærer et lønnshopp for lavtlønte, og økonomisk sikkerhet og verdighet for dem som står utenfor arbeidslivet, er sekstimers arbeidsdag et sentralt krav i kampen for en bedre arbeidslivspolitikk.

Kravet om sekstimers arbeidsdag er langt fra en urealistisk drøm, og har til og med vært prøvd i en Tine-fabrikk i Heimdal i Trøndelag ganske nylig. De ansatte var friskere og kjempefornøyde, og økte til og med produktiviteten på arbeidet. Ledelsen avslutta likevel prosjektet, grunna i «rasjonalisering». Sekstimers arbeidsdag nå – fordi livet må være mer enn å slite for føden.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her !