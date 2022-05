Hvor er kommunes handlingsplan for selvmord og forebygging?

Tor har kjempet for dette i årevis: - Veldig bra at Koteng har holdt ord

Dette er en kamp vi har kjempet for i mange år - hurra for det!

Dette er en kamp vi har kjempet for i mange år - hurra for det!

Saken oppdateres.

I Trondheim bystyre den 3. mars stilte bystyrerepresentant Marie Husby Valland (H) følgende spørsmål til ordfører Rita Ottervik: «Hva gjør Trondheim kommune for aktivt å jobbe med selvmordsforebygging»? Til dette svarte Ottervik: «Det viktigste er å bygge lokalsamfunn som er inkluderende, arbeidsplasser og skoler som fungerer godt. Gjennom flere år har Trondheim kommune jobbet systematisk med forebygging av selvmord gjennom temaplanen for psykisk helse og rus, og nasjonal handlingsplan for forebygging av selvmord. Alle ansatte i Trondheim kommune skal være godt kjent med denne tiltaksplanen».

Dagen da Tuva (15) skulle ha avsluttet ungdomsskolen, ble dagen de tok et siste farvel I flere år kjempet foreldrene Anne og Sverre Solem for at datteren skulle få hjelp til å takle livet. Tuva ble bare 15 år.

Det stemmer at Trondheim kommune har en temaplan for psykisk helse og rus. Denne planen er fra 2017, der man med få ord og setninger berører temaet selvmord, selvmordsforebygging og selvskading. Temaplanen henviser til Helsedirektoratets handlingsplan for selvmordsforebygging fra 2014. Dette er rett og slett ikke godt nok. Å sørge for tilstrekkelige og oppdaterte planverk, er et ledelsesansvar.

Kommunen skal forebygge, avdekke, avverge, behandle og følge opp selvskading og selvmordsforsøk. En god måte å gjøre dette på, er å lage en handlingsplan med konkrete tiltak. Kommunens ansvar inngår som en del av kommunens helse og omsorgstjenesteloven paragraf 3–1 og kommunens ansvar for folkehelsearbeid paragraf 4.

Her kan du få hjelp Trenger du noen å snakke med? Her kan du få hjelp: Mental helses hjelpetelefon: 116 123 Røde kors: 800 33 321 Kirken SOS: 22 40 00 40 ROS - rådgivning om spiseforstyrrelser: 948 17 818: chat: nettros.no Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord: 955 20 848 Fastlegen din Ved behov for legevakt: 116 117 (Trondheim). Ved behov for akutt hjelp: 113.

Det er på høy tid at en ny revidert og oppdatert handlingsplan for selvmord og selvmordsforebygging igjen kommer på den politiske agendaen i Trondheim. Et av nåtidens største samfunnsproblem. En nullvisjon for selvmord er selvfølgelig vanskelig å realisere. Men troen på et mer åpnere samfunn med en slik nullvisjon kan bidra til å få politikerne våre til å ta dette problemet mer på alvor og gjøre hva de kan for å få redusert antall selvmord.

Antall selvmord har de siste årene vært nærmere tre ganger så høyt som antall dødsulykker i trafikken, der en nullvisjon ser ut til å ha hatt positiv effekt. På bakgrunn av de stabile, men altfor høye selvmordstall, oppfordres det til at bystyre slutter seg til en nullvisjon for selvmord, og at Trondheim kommune gjennom samarbeid med aktuelle instanser som RVTS Midt, fylkeskommunen, Helse Midt og Leve Trøndelag og andre frivillige organisasjoner utarbeider en egen handlingsplan for Trondheim kommune for forebygging av selvmord. I Trøndelag var det i 2020 nærmere 500 personer som ble behandlet for selvmordsforsøk, av de var det 51 personer som tok sitt eget liv, noe som tilsvarer én person per uke.

Hvem husker Pernille? Pernille ble behandlet for kreft i 2018 og hadde god prognose for livet videre. Likevel ønsket hun etterhvert ikke å leve mer fordi seneffektene ble for store. Det er nødvendig å sette søkelys på de psykiske seneffektene ved kreftsykdom.

At Trondheim kommune satser på psykisk helse og rus gjennom sin temaplan for 2017, er vel og bra. Men det er ikke bra nok. Nyere forskning viser at flere og flere ikke er i kontakt med helsevesen eller har psykiske lidelser før de begår selvmord. Denne gruppen kan være vanskelig å fange opp, men er ikke nevnt i denne temaplanen.

Det er en myte at selvmord kommer etter lang tids sykdom. Plutselig kan du miste den du elsker høyest, helt uten forvarsel. Derfor må samfunnet ha en mer åpenhet rundt selvmord og selvmordsforsøk. Det vil gjøre det enklere for den som har selvmordstanker til å snakke om problemene.

En kommunal handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading vil bidra til et selvmordstryggere og mer åpnere samfunn. Å være åpen om tematikken rundt selvmord er en svært krevende øvelse. Åpenhet og forebygging er en samfunnsoppgave og det må starte med våre folkevalgte politikere.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !