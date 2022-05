Lokal rusreform – og dette hylles som fremskritt?

Dette er en kamp vi har kjempet for i mange år - hurra for det!

Saken oppdateres.

Bystyret vil gå fra kriminalisering til sykeliggjøring av rusbruk, og dette hylles som fremskritt. Høyre beskriver tiltaket som «ett skritt videre i arbeidet med en rettferdig, human og ansvarlig ruspolitikk», men fortsatt må brukere skjule seg fra samfunnet og oppsøke et kriminelt miljø. Fortsatt må de dyrke selv eller ta del i en økonomi som det er risiko forbundet med, ikke bare i form av urene stoffer og vold, men også plagsomme politifolk.

For i motsetning til hva politiet hevder, vil de fleste brukere være i fred. Uansett hvor problematisk bruk oppleves, vil brukerne heller ha kontakt med selgere enn politiet, og den fremmedgjøring og stigmatisering som forbudet legger opp til, har liten nytte. Tvert imot, mens gevinsten av straff er usikker, er ringvirkningene store. Økt dødelighet, sykdom, og kriminalitet, for ikke å nevne mennesker i fengsel.

Dette er prisen for forbudet. Brukere selv søker best mulig kvalitet og best mulig pris, hvilket gir insentiv til å oppsøke kriminelle, og terskelverdiene gir liten trygghet. For å slippe daglig kontakt med lovløse, må brukerne over på det som politikerne har foreslått for avkriminalisering, og jo større kvantum jo bedre pris.

Terskelverdiene er derfor ikke egnet til å skille brukere fra selgere. Grenseverdiene gjør det bare mulig for en blindsone å bestå, for om en bruker har 5, 10, eller 100 gram, avgjør ikke på meningsfylt vis om han eller hun skal sykeliggjøres eller kriminaliseres. I stedet legger prinsipper som likhet, selvbestemmelse, forholdsmessighet, og frihetspresumsjon lista for et rettighetsbilde, og politikerne må vise at forbudet er nødvendig.

Bare menneskerettighetsanalyse kan avgjøre dette. Bare en slik analyse kan vise om mål og middel står i et rimelig forhold, og alt tyder på at staten har etablert et overdimensjonert kontrollapparat. Bystyret trekker derfor med rette paralleller til homofiliforbudet, og om ikke politikerne kan vise til gode grunner for å forskjellsbehandle alkohol og andre stoffer, gjenstår bare jakt på syndebukker.

Dette er ikke mye å bygge en «rettferdig, human og ansvarlig ruspolitikk» på. Mens homofiliforbudet stort sett var sovende, etterforskes rundt 30 000 narkotikasaker i året. Det apparatet koster norske skattebetalere rundt 6.5 milliarder, samt en omfattende mengde unødig menneskelig lidelse. Og heller enn å utsette et oppgjør, bør brukerorganisasjoner, politikere, og andre ansvarlige aktører sørge for prinsipiell avklaring.

