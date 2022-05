Frps klokkeklare fordømming av Russlands krigføring

Saken oppdateres.

I en lederartikkel forsøker Adresseavisen å så tvil om Frp´s standpunkt om Ukraina-krigen. Hadde Adresseavisen vært mer interessert i å følge med på hva partiet egentlig mener, enn å koke sammen en historiefortelling som ikke stemmer, så hadde de fått med seg at partiet hadde landsmøte i helgen.

Frp brukte en vesentlig del av sitt landsmøte på å fordømme Russland og støtte den ukrainske befolkningen og hærens heroiske kamp. Vårt standpunkt er klokkeklart. Ingen i partiet har uttrykt noe som helst tvil om dette etter Russlands invasjon, slik Adresseavisen skaper inntrykk av. Sannheten er snarere at få andre partier har gått like langt som Frp i å vedta ny politikk som en direkte konsekvens av Russlands aggresjon.

Blant annet vedtok Frp på landsmøtet at vi ønsker faste baser for allierte styrker i Norge velkommen og at all toll på ukrainske varer må fjernes. Vi har også vært klar på at Norge må øke den humanitære bistanden til Ukraina med ytterligere tre milliarder kroner, og vi vil gi én milliard kroner til den ukrainske regjeringen som de kan bruke på å kjøpe våpen.

At Adresseavisen har behov for å trekke frem en syv år gammel sak som ikke har noe som helst relevans for dagens situasjon, sier vel sitt om seriøsiteten i Adresseavisens kritikk. Christian Tybring Gjedde, som er partiets forsvarspolitiske talsperson, var senest fredag svært tydelig på at Russlands opptreden er fullstendig uakseptabel og at Putin må knuses. La oss heller bruke tiden på å samles om kraftfulle tiltak for å stanse Putin og resten av regimet i Kreml, enn å så tvil om hva andre måtte mener om en så viktig sak.

