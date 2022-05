Ingen tid for sikkerhetspolitiske krumspring

Saken oppdateres.

Sverige og Finland er på vei inn i Nato. Det er sensasjonelt, og helt utenkelig for bare to måneder siden. Årsaken kjenner vi. Historien gir oss også lærdom: Spesielt Finland har dårlige erfaringer med Russland, som erobret Finland fra Sverige i 1809. Finland forble russisk til etter den kommunistiske revolusjonen, og ble selvstendig først i 1918. Stalin var imidlertid ikke fornøyd med grensen, og krevde områder fra Finland. Finland ga ikke etter for kravet om å gi fra seg Øst-Karelen.

Støre gir full støtte til svensk og finsk Nato-medlemskap Svensk og finsk Nato-medlemskap har full støtte fra Norge og vil åpne for et vesentlig dypere nordisk forsvarssamarbeid, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Avtalen mellom Hitler og Stalin i 1939 ga Sovjet grønt lys til å angripe Finland. Krigen 1939-40 er kjent som «Vinterkrigen», og finnene holdt bemerkelsesverdig stand. Til slutt gikk det som det måtte gå: Overmakten ble for stor, og Finland kapitulerte i mars 1940. Store deler av østlige Finland, helt opp til Finnmark, ble erobret av russerne. Disse områdene er fortsatt russiske, og Finland kan bare glemme å få dem tilbake.

Etter 2. verdenskrig måtte Finland godta en «vennskapsavtale» med Sovjet. Den innebar «samtaler» om utenriks- og sikkerhetspolitikk, og Finland måtte godta at medlemskap i Nato og EU var uaktuelt. Dermed oppsto «finlandisering» som et begrep for at et land ikke kan føre en selvstendig utenrikspolitikk. Etter kommunismens fall ble Finland medlem i EU, og i dag kan de bli medlem i Nato uten å spørre Russland om lov.

I 1947/48 forhandlet Norge, Sverige og Danmark om et nordisk forsvarsforbund. (Jfr. teksten overfor var det uaktuelt for Finland.) Forhandlingene mislyktes, formelt fordi Sverige ikke kunne godta at et slikt forbund kunne kjøpe våpen fra USA/Storbritannia. Dermed valgte Norge og Danmark medlemsskap i Nato, mens Sverige valgte nøytralitet. Siden den gang har et nordisk alternativ til Nato vært fullstendig uaktuelt.

Meningsmåling: Flertall i Sverige for Nato-medlemskap Et flertall av svensker vil bli medlem i Nato, ifølge en ny meningsmåling fra Novus. Finlands beslutning i saken kan bli utslagsgivende.

Nå forsøker SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes å blåse liv i et sikkerhetspolitisk alternativ i Norden. Årsaken er selvsagt SVs standpunkt om at Norge skal ut av Nato. Nå ser vi imidlertid hva Russland er i stand til. Siden andre verdenskrig har Vest-Europas sikkerhet hvilt på et samarbeid med USA. Fylkesnes ønsker en slags «mini-Nato-pakt» i Norden. Jeg skjønner godt at de to landene i Norden som har størst erfaring med kriger mot Russland, Sverige og Finland, betakker seg. De vil inn i en forpliktende allianse med Vest-Europa og USA.

Dagens situasjon i Europa tilsier ikke sikkerhetspolitiske krumspring. Det er ingen grunn til å stole mer på Putin i forhandlinger enn med Hitler. Det er bare et sterkt og forpliktende samarbeid i vest som kan sikre de liberale demokratiene mot russisk ekspansjon. Derfor roter vi ikke med norsk medlemskap i Nato og vi ønsker Sverige og Finland velkommen.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !