Kvalitetsprogram for Nyhavna

Dette er en kamp vi har kjempet for i mange år - hurra for det!

Saken oppdateres.

Byens politikere og befolkning virker ganske samstemte om ambisjonene for byutviklingen av Nyhavna. Dermed ligger alt til rette for at området sakte, men sikkert kan transformeres til en bydel hvor sosial bærekraft (livskvalitet, mangfold), økonomisk bærekraft (verdiskapning, arbeidsplasser) og økologisk bærekraft (naturforbruk, utslipp) kan forsterke hverandre.

Et avgjørende grunnlag for gode reguleringsplaner og byggesaker med høy kvalitet er «Kvalitetsprogrammet for Nyhavna», som behandles av arealkomiteen allerede førstkommende onsdag. Programmet er resultatet av en grundig prosess med involvering, utredninger, et parallelloppdrag og mange gode diskusjoner. Med en konkretisering av viktige prinsipper, langsiktig tenkning og tydelige krav følger det forliggende kvalitetsprogrammet opp de politiske ambisjonene for bydelen på en god måte.

Aktørene i byutviklingen på Nyhavna trenger en plattform som legger til rette for, skaper eierskap, men også utfordrer den konvensjonelle tekningen i byutvikling – på denne måten kan vi skape en bydel som vi kan være stolt av og som beriker hele byen og regionen.

