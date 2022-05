Dette er en kamp vi har kjempet for i mange år - hurra for det!

I dag er første Eid-dag for flertallet av muslimer rundt om i verden, inkludert i Norge. Eid al-Fitr, når muslimer feirer fullføringen av Ramadan, markerer den tretti dager lange perioden der muslimer avstår fra å spise, drikke og ha sex fra soloppgang til solnedgang. Muslimer ønsker å faste for å vise solidaritet med de fattige og trengende rundt om i verden, samt å rense sjelen og kroppen for nag og skadelige vaner.

Og, som du kanskje er klar over, blir faste i skandinaviske land sett på som en betydelig utfordring på grunn av lengden på den daglige fasteperioden, som for oss strekker seg fra rundt 04.00 til 21.00, totalt mer enn 17 timer hver dag. Det er verdt å understreke at mange, som barn og unge, pasienter, gravide og de som ammer sine barn, ikke er nødt til å faste.

En av de viktigste tingene muslimer gjør etter Ramadan, er å feire Eid med slektninger og venner. Her inviterer man til sosialt samvær, mat, fester og man besøker sine kjæres graver.

Det viktigste under Eid er barna: De får den viktigste delen av oppmerksomheten, foreldrene kjøper nye klær og leker og tar de med på underholdningsaktiviteter som fornøyelsespark og kino. Barna får godteri og «Ediaa», som er en sum penger som foreldre og deres venner gir til barna i Eid-gave.

Eid faller på vanlige arbeidsdager i år, noe som krever at barna får fri fra skolen slik at vi alle kan feire sammen. Imidlertid var svaret på min forespørsel om permisjon for mine barn fra skolen utrolig vakkert og meningsfylt. Det fikk meg til å innse hvor viktig det er for en lærer, arbeidsgiver og nabo å forstå kulturen og verdiene til alle våre samfunnsmedlemmer, spesielt nykommere.

Læreren svarte: «Den er grei. Eid Mubarak :-)», og dette var i grunnen den første Eid-gratulasjonen min familie og jeg fikk i år – på vårt eget språk. Familien min og jeg føler ikke at vi er alene, men at noen bryr seg om følelsene og verdiene våre. Lærerens ord veier opp for tristheten over å ikke kunne feire med slektninger og venner i mitt eget land. Lærerens ord og gratulasjoner forsikret meg om at barna mine er i trygge omgivelser, veiledet av en lærer som har kunnskap om kulturen og tradisjonene i samfunnet som barnet mitt kommer fra. Som vil hjelpe min sønns vitenskapelige og sosiale utvikling ved å gi ham en følelse av tilhørighet til det nye samfunnet hans.

Så hvis du har en muslimsk venn, kollega eller nabo i dag, ta initiativet og gratulere ham eller henne med Eid Mubarak. Man trenger det for å føle at man er en del av dette fellesskapet og at ens verdier og høytider blir respektert. Som et resultat kompenserer disse ordene for følelsen av tristhet og nostalgi over familie og venner i hjemlandet.

Og jeg vil også oppfordre til å gjøre det samme for alle våre medlemmer av fellesskapet, både nykommerne og nordmenn. La oss uttrykke våre gratulasjoner og dele vår glede med hverandre ved å feire ulike høytider og viktige dager, og gratulere hverandre med for eksempel: God jul, god påske, god 17. mai, Shana Tova, god Diwali og Eid Mubarak …

