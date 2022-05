Ravnkloa – byens glemte hjerte

Saken oppdateres.

I formannskapsmøte denne uka var en av sakene «gang- og sykkelbruer i sentrumsnære områder». Her innstilte kommunedirektøren på at bru over Kanalen skulle prioriteres og gjennomføres. Saken ble utsatt og byens politikere vasker hendene, slik de har gjort de siste ti år.

Litt historikk. Tilbake i 2012 var det fremmet sak «Revitalisering av Ravnkloa» hvor rådmannen skulle arbeide videre med utvikling av Ravnkloa som møtested for byens beboere og tilreisende. I 2014 ble det presentert planer for utvikling av byrommet og bru for gående og syklende fra Midtbyen over kanalen. Denne kunne føres langs aksen Domkirken – Munkholmen og gi byens beboere enkel adgang til fjorden. Gang- og sykkelbru ble tatt med i Miljøpakken med startbevilgning i 2015.

Så gikk vinter og vår og lite skjedde. Det var viktigere ting å bruke penger på; slik som maling av asfalt, ulik prøvedrift i Olav Tryggvasons gate (som nå er endret for nte gang), flytting av bussholdeplasser og nedstengning av byen for biler. Først i 2021 vedtok bystyret ny gatebruksplan for Midtbyen, hvor det anbefales flere forbindelser over Kanalen. Konsulentrapportene foreligger, tegningene er klare, saken er utredet; tiden er overmoden for å komme i gang, men politikerne sender saken frem og tilbake.

Dagens situasjon. Mens politikerne sitter på hendene, skjer det jo ting i Midtbyen. Ravnkloa Fiskehall stenger. Mange hundre års historie med Ravnkloa som stedet hvor byens befolkning kjøper fersk fisk, smuldrer bort. Munkholmbåten skal muligens flytte. Det er tydeligvis vanskelig for cruisebåtturister å gå 500 meter fra kaia og bort til båten. Butikker i området lukker. Parkeringsplasser legges ned og adgang til området reduseres. Det som var et skrikende behov for revitalisering i 2012, er – i 2022 – et himmelropende behov for å pumpe liv i Midtbyen.

Som daglig bruker av Ravnkloa ser jeg dessverre hvordan ting gradvis endres i negativ retning. Det er stadig færre av byens befolkning som svinger innom på dagtid, og på kveldstid er det nesten bare strippebaren Dreams som holder hjulene i gang. Tydeligvis selger sex bedre enn fisk i Trondheim. En kombinasjon må da være bedre.

En vakker fremtid? Det finnes imidlertid planer og prosjekter for omregulering fra næring til bolig flere steder og kanskje det kan føre til en revitalisering av området. Flere beboere i Ravnkloa vil føre til mer trafikk og flere som bidrar til et godt nærmiljø. En oppgradering av Ravnkloa allmenning kombinert med gang- og sykkelbru gjør det enklere å se for seg at dette kan bli et fantastisk område for byens befolkning og tilreisende. En bru (og ikke båt) trengs for å få effektiv transport til og fra. Liv skaper mer liv.

Når (les: om) det blir liv i Fiskehallen igjen og Munkholmbåten seiler som vanlig, vil det presse mer blod inn i systemet og åpne for ytterligere etablering av næring. Kobling mot kystmiljøet på andre siden av Kanalen er naturlig. Konsulentrapportene bugner av gode ideer. En utvidelse av Fiskhallen med en ny etasje med fisk- og skalldyrmeny oppe (Michelin og Street Food) og blandet mat og drikke-marked nede er en mulighet som flere snakker om. Maritimt marked er en annen mulighet. Fiskeutsalget må reetableres og brukes!

At det i en by som Trondheim ikke selges fersk fisk fra et sentralt marked, er en skam som turister fra Bergen, Stavanger og Kristiansand bare kan le hoderystende av. Trondheim har mer enn 200 000 innbyggere og ingen slakter, intet fiskeutsalg. Samtidig brysker politikerne seg av at byen er gastronomisk hovedstad 2022. Distansen fra snorklipping og gode hensikter til reelt liv er dessverre skremmende stor.

Dette er selvsagt ikke politikernes skyld alene, men befolkningen bør kunne kreve at planer som har ligget klare i mer enn ti år nå gjennomføres. Mitt personlige ønske er at formannskapet får ut fingeren og blåser nytt liv i byens glemte hjerte.

