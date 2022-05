Dette er en kamp vi har kjempet for i mange år - hurra for det!

Saken oppdateres.

Siden 2012 har Trondheim kommune, fylkeskommunen og AtB arbeidet intenst for å forlenge Risvollan-bussen, nå rute 11, fra Blakli og opp til en ny endeholdeplass med hvilebod innerst i Steintrøvegen. Etter behandling av ekspropriasjonssaken i Lagmannsretten har det kommet ny informasjon om utnyttelsen av dagens løsning med pendelbuss rute 43 mellom Blakli og Voll studentby.

LES OGSÅ: AtB kutter flere avganger - se endringene her

Vi har gjennom flere innsynskrav fått tilgang til antall påstigende passasjerer på relevante holdeplasser fra januar 2012 til og med februar 2022. Det inkluderer statistikk for både rute 43 og rute 11. Statistikken viser at det i gjennomsnitt var 829 påstigende per måned med rute 11 fra relevante holdeplasser i Steinanområdet før Blakli.

Med rute 43 viser statistikken at det var i gjennomsnitt 3145 påstigende per måned på alle holdeplasser som rute 43 betjener. Det viser at rute 43 gir et busstilbud som betjener betydelig flere reisende og er relevant for andre reisende enn beboere på Steinan.

LES OGSÅ: Redd rute 43!

Av alle påstigende på rute 43 i retning Voll kommer ca. 65 prosent fra Blakliområdet. Kun ca. 30 prosent kommer fra holdeplass Steinan. Av påstigende på Steinan reiser 429 per måned mot Voll og de omstigningsmuligheter som finnes der. Det er kun 66 per måned, 2–3 per dag, som reiser mot Blakli. Det er disse 2–3 reisende per dag som AtB ønsker skal få et tilbud med 75 avganger per hverdag. Derimot gir pendelbussen rute 43 totalt ca. 80 avganger per hverdag fra Steinan, ca. 40 i hver retning mot Voll studentby eller Blakli.

Hvis rute 43 mellom Blakli og Voll legges ned, vil det medføre økte reisetider til destinasjoner i østlige bydeler. Mer detaljer om reisetider, antall reisende og mye annet er vist på Facebook i gruppen Rute 43 – «the missing link».

Spørsmålet til AtB og fylkeskommunen blir da: Hvor dumt må et prosjekt bli, i dette tilfellet flytting av endeholdeplass og forlengelse av rute 11, før AtB og fylkeskommunen selv innser det meningsløse i denne flyttingen?

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her !