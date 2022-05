Bading og båttrafikk på Grillstad

- Jeg er utrolig lettet over at det gikk bra med elevene

Interessante innlegg kommer stadig fram i media om denne saken. Siden jeg ikke bor på den kanten av byen, vil jeg likevel reise et par mer prinsipielle spørsmål rundt diskusjonen: Dersom det anses som greit å bedrive begge aktivitetene i det som faktisk er definert som båthavn, må det kunne få ringvirkninger på prinsipielt grunnlag.

Hva skulle da være til hinder for at de samme aktivitetene kan bedrives samtidig i for eksempel i Ravnkloa, Skansen eller Rosenborg-bassenget/Nyhavna – eller for den saks skyld, hele Kanalen mellom Gryta og Skansen? Kanalsvømming i harmoni med båttrafikk bør vel ikke avgrenses kun til Grilstad Marina hvis det der anses som OK. Sier man A, bør man også kunne si B.

Ravnkloa har omtrent alle fasiliteter innen nær rekkevidde, og ligger svært sentralt med tanke på kommunikasjon. Flytebrygga gir grei adkomst opp fra sjøen uansett flo og fjære. Med ny utbygging på østsida av Nidelva vil brukergrunnlaget for slike typer samtidig aktivitet bli betydelig større enn i dag. Skansen har også flytebrygge og dertil romslige grøntarealer like ved – samt serveringssted.

Etter noen hendelser ved Nedre Elvehavn, hvor folk falt i elva, ble et sikringsgjerde montert. Har det vært slike hendelser i etterkant? Det ble også montert gjerde på Grilstad Marina – med noe annen begrunnelse, men primært med fokus på sikkerhet.

Skulle det bli åpnet for samtidige aktiviteter basert på det jeg vil kalle Grilstad-saken, så vil en likebehandling av de nevnte stedene sikkert kunne bli en attraksjon for «urbane badere». Året rundt. Hvorvidt dette anses som klok bruk av de muligens likestilte anleggene, kan sikkert diskuteres – men ut fra mitt HMS-ståsted høres det ut som en svært dårlig idé.

