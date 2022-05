Ligger det russiske krigsfanger i Verdal, NRK?

Uro for at vi får en striglet bydel for de med velfylt lommebok

Journalist Ingvild Edvardsen fortalte på NRK Dagsrevyen søndag at det ligger 32 russiske krigsfanger i Verdal. Det er feil – det ligger 32 sovjetiske krigsfanger. Er forskjellen så viktig, da? Ja, det er den – den er faktisk veldig viktig.

Russland har brukt store ressurser på å skaffe seg dominans over fortellingen om Sovjetunionens ofre under andre verdenskrig. Dette fikk økt aktualitet og intensitet etter Putins overfall på Ukraina i 2014, og Putin bruker dette aktivt i sin pågående informasjonskrig. Da er det å forvente at norske journalister klarer å presentere historien riktig.

I Norge var det omtrent 102 000 sovjetiske krigsfanger under andre verdenskrig. Hvor mange som var fra den ukrainske sovjetrepublikk, er det ingen som helt vet, men det må ha vært flere titusen. Av de 13 700 som døde under oppholdet i Norge, hadde man i 2019 skaffet seg noenlunde oversikt over 7 220 av dem: 46 prosent var russere, 18 prosent ukrainere, 31 prosent «sovjetiske», mens fire prosent var fra andre sovjetrepublikker. I gruppen «sovjetiske» var det ganske sikkert mange ukrainere.

Jeg kjenner ikke nasjonaliteten til dem som ligger gravlagt på Verdal sovjetiske krigskirkegård, men det er naturlig å tro at flere av dem var fra Ukraina. Det blir uansett feil i denne sammenheng å omtale graven som å tilhøre russiske krigsfanger. Dagsrevyen opplyste i reportasjen at kransenedleggelsen skjedde uten representanter fra den russiske ambassaden til stede, og at det kun var norske flagg. Ukrainas andel av den sovjetiske krigshistorien på Verdal var som revet bort. Denne unnlatelsessynden er ikke et nytt fenomen, men et gjennomgangsfenomen:

I 2019 hadde for eksempel NRK en maratonsending om 75-årsdagen for frigjøringen av Øst-Finnmark. Programmet kalte de for «Reddet av russerne». Dette til tross for at vi vet at mange av soldatene som deltok under kampene i Finnmark kom fra Ukraina. Faktisk tilsier historiske kilder at den første sovjetiske soldaten som gikk inn i Kirkenes var ukrainer. Den russiske ambassaden er nok godt fornøyd med NRKs versjon. Men hva tror NRK at ukrainere synes om dette?

