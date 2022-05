Sol gikk tom for krefter. Her er kostholdstipsene som kan hjelpe

I Ukeadressa 30. april kan vi lese om to journalister som har besøkt alle de 74 Folkets Hus som er igjen i Norge. Men mye tyder på at de ikke har vært på Ranheim og satt seg inn i historien til Folkets Hus der. Artikkelen tar for seg bare de husene som er under LO-paraplyen gjennom Folkets Hus Landsforbund, men det finnes flere Folkets Hus.

I den ellers utmerkede artikkelen blir det hevdet at Folkets Hus på Selsbakk er Trøndelags eldste, fra 1899. Det er feil. Folkets Hus på Ranheim ble tatt i bruk i 1898, samme år som det som er regnet som landets eldste Folkets Hus, steinhuggernes hus på Spjerøy i Hvaler. På Ranheim ble huset bygd av arbeiderne på papirfabrikken.

Huset eies og driftes nå av en stiftelse bestående av seks organisasjoner på stedet, deriblant Ranheim Arbeidersamfunn. Hele historien til Folkets Hus Ranheim kan leses på stiftelsens hjemmeside: sfhr.no. Selv om SFHR ikke lenger er medlem av FHL, bør dette være nevnt for å gjøre historien om Folkets Hus-bevegelsen i Trøndelag mest mulig komplett og riktig.

