Gratis bind og tamponger handler ikke om prisen

Saken oppdateres.

To fylkeskommuner har allerede innført gratis bind og tamponger i videregående skole, Vestland og Nordland. Nå skal også jenter i Trøndelag skal få gratis bind og tamponger på skolen.

Noen skoler har tilgang til mensprodukter på skolen allerede. Det er bra! Fylkestinget i Trøndelag gjorde nylig vedtak om å gjennomføre samme praksis på alle de videregående skolene i fylket vårt, etter at Venstre løftet saken som interpellasjon. Jeg er veldig glad for at nesten alle fylkestingsrepresentantene ser hvor viktig denne saken er for ungdommene våre.

Gratis tilgang må ikke føyses bort med at det ikke er så dyrt for en pakke tamponger eller bind. For enkelte ungdommer og husstander oppleves det som dyrt. Dessuten holder det ikke med én pakke for enkelte. Noen trenger ulike varianter av produkter og noen trenger mer enn andre. Tilgang til sanitærprodukter handler dessuten ikke bare om pris. Det handler også om å enkelt få tak i tamponger og bind på skolen når mensen melder seg. Derfor er god tilgang viktig.

I fylkestingets debatt ble jeg møtt av motargumentet om hvorfor jenter skal ha gratis mensprodukter når ikke gutter får gratis barbersaker. Svaret er enkelt: Ikke engang i Trøndelag har det noen gang oppstått et tilfelle av akutt bart.

#minvalgkampsak: normalisering av mensen En lettere fremtid for oss blødende kvinner! Åpenheten rundt sex har kommet i rakettfart. Hvorfor har vi ikke lykkes på samme måte med mensen? Er det fordi mensen kun er et «kvinneproblem»?

Mensen, derimot, kan komme overraskende og ubeleilig. Det kan også være vanskelig å kjenne på seg at mensen er på gang. Det kan være helt umulig å forutse når mensen kommer når man ikke har hatt menstruasjon så mange ganger tidligere, når kroppen gjennomgår mange endringer samtidig i ungdomsårene, eller hvis man rett og slett har uregelmessig mens. Da er det vanskelig å planlegge at mensen skal komme mens helsesykepleier er til stede, og man eventuelt kan få bind eller tamponger der.

Respons Analyse har nylig gjort en undersøkelse rundt mensen på vegne av Kiwi som NRK har referert deler av: «I undersøkelsen kommer det frem at 77 prosent av jenter under 25 år har opplevd ubehagelige situasjoner på grunn av manglende tilgang til bind og tamponger under mensen.»

CARE Norge gjorde i mars/april 2021 en undersøkelse om norske kvinners forhold til mensen. De spurte blant annet om man «har opplevd å være bekymret for at andre skal se flekker på tøy som resultat av mensen.» 73 prosent av norske kvinner svarte at de var enige i dette utsagnet. Dette spørsmålet hadde høyest andel enige blant alle spørsmålene i undersøkelsen. Personer mellom 15–19 år var mest bekymret, 92 prosent!

Det er ikke til å komme fra at mange synes det er flaut å snakke om mensen. Derfor må vi tilrettelegge for en lavterskel tilgang som ikke gjør at elevene våre føler seg stigmatisert for å ha noe så naturlig som menstruasjon. Det er viktig at bind og tamponger skal være gratis ut fra et likestillingsperspektiv. Å måtte betale for mensprodukter, oppleves som en ekstraskatt for å være jente. Venstre mener derfor at det må være gratis tilgang på bind og tamponger ved de videregående skolene i Trøndelag.

Jeg er glad for at fylkestinget i Trøndelag er enig med Venstre at gratis mensprodukter må på plass i de videregående skolene våre. Det bør være en like stor selvfølge som gratis dopapir på skolen.

