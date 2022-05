Lager Norge skoletapere i sin iver etter å skåre bedre på PISA?

Å måtte betale for mensprodukter oppleves som en ekstraskatt for å være jente

Ryddeeksperten fra Trondheim: Slik får du et ryddig hjem for alltid

Det er viktig å jobbe for at dyktige lærere blir i skolen

Å måtte betale for mensprodukter oppleves som en ekstraskatt for å være jente

Saken oppdateres.

Hvor skal dette ende? Jeg har jobba med begynneropplæring i snart 25 år og ser at kravene til førsteklassingen stadig endrer seg. Nå er vi «bekymra» for barn som vi tidligere så på som helt normale. Jeg blir skikkelig lei meg.

Se for eksempel på forskjellen i nivå på setningene som måler leseferdighet på ny og en gammel kartleggingsprøve i lesing fra Utdanningsdirektoratet (Udir). Å lese «Eli ror» er noe helt annet enn å skulle avkode «Kongen har en krone på hodet». Det står i veiledninga at leseprøven i første klasse fortsatt tar utgangspunkt i ferdighetene i løreplanen fra 2006 (LK06). Men innholdet er blitt mye mer krevende med åra. Leseprøven starter med en setning med et ord som har den vanskelige ng-lyden. Det gjør at mange elever stopper opp og bruker alt for lang tid til å komme seg videre! Hva er vitsen med det?

Gamle prøver ga elevene litt enklere start slik at de opplevde å mestre litt før de møtte vanskeligere setninger. Jeg vet ikke om jeg gidder dette mer. Hva gjør vi med barna? Hva er viktigst i første klasse? Kan noen spørre Udir om de virkelig tenker at det er bekymringsfullt dersom en førsteklassing «bare» leser og skriver lydrette en- og tostavelsesord. Eller om det faktisk er helt normalt og helt ok?

Om leken forsvinner, mister barna «gnisten» Hva er meningen med skolen? Noen svar kjenner vi: Skole handler om å produsere mest mulig læring, ruste elevene for fremtidens arbeidsmarked og bedre kunnskapsnivået slik at inntektene til den enkelte og til landet øker.

Jeg har vondt i magen av tanken på hva det gjør med barnet og med foreldrene at de får en prøve hjem til gjennomsyn med resultat som Udir hevder er grunn til bekymring. Er det bare jeg som tenker sånn?

Innlegget ble først publisert i Facebookgruppa Status lærer. Gjengis med tillatelse.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her !