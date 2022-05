Det er viktig å jobbe for at dyktige lærere blir i skolen

Dette innlegget er en respons til Maria Cans kommentar i Adresseavisen lørdag 30. april. Kommentatoren har helt rett i at vi bør motvirke at kyniske kommersielle krefter utnytter det nye russekullet hvert år. Hun har også helt rett i at det er fullstendig skivebom når enkelte uffer seg over «den fæle russen» og mener russetiden bør avskaffes.

Dette skyldes trolig at mange misforstår sammenhengen mellom skole og russetid. De tror visst at dette er noe skolen arrangerer. Det er verdt å minne om at det å være russ, kun er et privat initiativ. Riktignok en gammel tradisjon basert på avslutning av skoleårene, men like fullt et helt frivillig privat arrangement. Skolen forholder seg til elevene også når de kaller seg russ, men styrer ikke over det som skjer utenfor skolehverdagen.

Det som imidlertid var svært provoserende i innlegget fra Maria Can, er når hun forsøker å score et billig retorisk poeng med å si at «skolen burde heller arbeide med holdningsskapende arbeid og dialog fra skolens start, og ikke bare de siste ukene». Hva tror hun kontaktlærere, rådgivere, miljøarbeidere, ruskontakter, helsesykepleiere, ledelse og mange andre i skolen driver med hver eneste dag?

Det denne saken dreier seg om, at gruppegensere med navn på medlemmene skaper utenforskap, er en av mange holdningsskapende saker vi i skolen jobber med hele året. I skolehverdagen kan ikke vi som jobber der bare la det skure å gå, men må gripe tak i vanskelige saker basert på opplæringslovens paragraf 9a.

I valget mellom et stort traume for de svake eller et lite ubehag for de sterke burde det være enkelt å velge. Her velger Maria Can heller å være «de sterkes advokat», muligens basert på at Adressa har laget en overskrift som ikke er representativ for det som står lenger ned i saken. De fleste som følte det som et påbud, endret da også etter hvert syn til å støtte oppfordringen om å droppe gruppegenseren i skoletiden. Det er enkelt å bare si at «det må være lov å være kul» for den som ikke jobber daglig med elever som har falt utenfor.

Vi i skolen er svært stolte av russen og forsøker etter beste evne å hjelpe dem både faglig og med et godt skolemiljø, hele året. Det er en utbredt oppfatning blant oss at «ungdommen nå til dags» er mer ansvarsbevisste og modne enn vi selv var på samme tid. Vi heier på ungdomsopprør og russesprell.

Ungdommelig vilterhet hører med og er bare bra. Det betyr ikke at vi skal la være å hjelpe elevene med inkludering eller til å motstå kjøpepress. Så kommentator Maria Can burde klare å holde to tanker i hodet samtidig. Det er forskjell på å mene at russetiden burde avskaffes og det å forsøke å samarbeide med russen om et lite tiltak som kan hjelpe på skolemiljøet.

