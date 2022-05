Selvtekt på Grillstad

Instagram vil at du skal slutte å dele et visst type innhold

Våre barn har badet på Grillstad siden 2018 da de var ni og tolv år. I de fire somrene våre barn har badet fra bryggene, har det ikke vært ulykker oss bekjent. Det som har oppstått av ubehagelige situasjoner, er stort sett knyttet til lovbrudd fra beboerne.

De har nektet barna å gå i land på flytebryggene mot leilighetene, til tross for at det er et offentlig område med fri ferdsel. De har satt opp gjerde på kommunal grunn (økt risiko for de badende siden det hoppes fra gjerdet), de har kjørt fortere enn fartsgrensen med båt, og det siste er at de har låst fast lekeapparatene med kjetting slik at ikke ungdommer kan benytte de om kvelden. «Det piper fra lekeapparatene, til sjenanse for oss som bor her!» I hele denne tida har det vært støy, som det har vært klaget på. Her har de ikke møtt forståelse. Derfor har nå argumentene dreid mot en kvalmende omsorg for våre unger – sikkerhet må vite.

Vi har snakket med mange foreldre til badende barn, og samtlige er opprørt over at ungene skal nektes å bade. Det er ganske forunderlig når det nettopp er våre ungers sikkerhet, som enkelte politikere dytter foran seg for å hjelpe rikfolket på bekostning av barn og ungdommer.

Det er konflikt mellom båttrafikk og badende, på samme måte som det er konflikt i veitrafikken mellom fotgjengere og biler. Det bør reguleres og det er fare for ulykker, men i Trondheim er Grillstadparken og kanalen et unikt tilbud og det er nettopp derfor det er mye brukt, og det er derfor våre unger og vi som foreldre ikke vil miste det

Rundt 1970 fikk Arbeiderpartiet kjempet gjennom Strandloven. Den sikret fri ferdsel for alle i strandsonen. Den gangen som nå kjempet rikfolk imot, og det var en rekke eksempler på selvtekt gjennom bygging av gjerder som gikk ut i vannet og sperret for fri ferdsel. Politiet ga pålegg om å fjerne gjerdene og åpnet for fri ferdsel. Nå opplever vi det samme på Grillstad, men denne gangen går Ap de velhavendes ærend.

Alle som flyttet til Grillstad, var klar over at det var et friområde på andre siden av kanalen. Det flotte er at friområdet blir brukt, og en av årsakene er at det går an å kombinere lek og bading. Noe vi som bor i nabolaget trodde var hensikten. Tror noen at et gjerde eller et forbud vil stanse bading? Skal barn bli nektet å svømme i kanalen? Skal politiets knappe ressurser brukes til å hindre barn og ungdom å bade i kanalen?

Grillstad: Ikke politikernes oppgave å ødelegge folks livsglede Selvfølgelig må de unge få bade på Grillstad. Det er et friområde. Poenget med slike steder er at folk skal utfolde seg.

Hva om gjennomkjøring gjennom kanalen ble forbudt? Hva om det kun var beboere som fikk lov å kjøre ut og inn av kanalen? Hva om kanalen ble stengt for båttrafikk før gangbrua, slik at man ikke risikerte de farlige situasjonene som hopping fra brua blir advart mot? Alternativt at det ble lagt ut sperre midt kanalen, slik at båter gikk på den ene siden og det var bading på den andre? For veitrafikken er slik løsninger vanlige.

Hvis det er barnas sikkerhet som bekymrer, finnes det mange gode løsninger hvor båttrafikk og bading kan kombineres, som noen forslag i dette innlegg viser. Men alle vet at bekymringen for de badende er et høyst vikarierende argument. Dermed blir slike kompromisser ikke interessante.

