Campus må sikres!

Saken oppdateres.

Statsråd Ola Borten Moe (Sp) har på vegne av regjeringen bedt NTNU om å skissere ulike alternativer til nedskalering av prosjektet som skal samle NTNU, og sikre bedre samarbeid mellom fagdisiplinene. Jobben skal gjøres i løpet av mai. Ett av alternativene statsråden vil ha vurdert, er å beholde bygningene på Dragvoll, og dermed reversere samlingen. Vi er veldig urolige for dette. Da Venstre og Høyre ga tilsagn om 11,8 milliarder til et samlet campus i den forrige regjeringen, og Stortinget sluttet opp om det, var det med grunnlag i de faglige begrunnelsene til NTNU.

I byen har politikerne ønsket at utvidelsen av Gløshaugen-miljøet skal skje nordover, det er derfor det skal bygges i retning Samfundet. Dette vil være best for byutviklingen, i stedet for bygging i retning Lerkendal.

NTNU er ikke et sett med bygninger. Det er landets ledende teknologiutdanning. Det er sterke fagmiljøer i mange disipliner. Det utdannes ikke bare folk til oljen, men også til det vi skal leve av etter oljen. Derfor må vi som er opptatt både av utdanning og næringsliv, heie på arbeidet om å styrke NTNU. Det er det som ligger i bunn av campusplanene. Vi tror framtida ligger i et samlet universitet, ikke ved deling mellom byen og Dragvoll.

Onsdag var vi på NTNU for å drøfte bestillingene fra statsråden med campus-utviklerne. Vi opplevde stor vilje til å se på kostnadene. Vi mener at dette ikke må gå på bekostning av målene for ny campus. Vi håper og tror at regjeringen ser dette.

