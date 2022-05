Det er på tide at Trondheim byggjer seg eit skikkeleg kulturhus

Har plan for tomt lokale i Nordre: – Kunne leid det ut to ganger før lunsj hver dag

Å måtte betale for mensprodukter oppleves som en ekstraskatt for å være jente

Saken oppdateres.

Kulturlivet i Trondheim byr på alt frå profesjonelle til nybegynnarar. Ein har kor, skulekorps, vaksenkorps - deriblant eit elitedivisjonskorps i brassband, og eit i janitsjar, Musikkforeningen Nidarholm – ein har Luftforsvarets Musikkorps og TSO – og ein haug av andre ensemble som kvar veke arbeider for at både deltakarar og publikum kan glede seg over kulturelle opplevingar. Skikkelege konsertlokale kan derimot dei fleste sjå langt etter.

Forsvarte NM-tittelen etter to år med avlysninger Musikkforeningen Nidarholm fra Trondheim vant både norgesmester-tittelen og kongepokal under NM i Janitsjar i Olavshallen.

Under NM Janitsjar, som gjekk føre seg i Olavshallen og på Scandic Nidelven helga før påske, blei Musikkforeningen Nidarholm att norgesmeistrar. Olavshallen blei samstundes omtala som vår heimebane – noko me gjerne skulle ønske stemte. Å skulle arrangere korpskonsert i Olavshallen, medfører eit økonomisk løft som er tungt å bære for eit kvart frivillig lag, uansett nivå. Me siktar mot europameisterskapet i 2023, og legg ned mykje tid fram mot denne store hendinga. Me skulle gjerne hatt Olavshallen som heimebane, men både tilgjengelegheit og leigeprisar gjer det (nærast) umogleg for oss.

I sommer gikk Vanebo inn en avtale med Trondheim Spektrum. Denne uka fikk han en klump i magen – Jeg fikk en klump i magen da jeg leste det, sier Stein Vanebo om Trondheim Spektrum som frykter konkurs på grunn av koronakrisen.

Olavshallen er derimot ikkje aleine om å ha høge leigeprisar. Av lokale med plass til eit korps av vår størrelse, publikum og god akustikk er det Nidarosdomen som er billigast. Vi kan sjølvsagt holde konserter i aulaen på Rosenborg, der me øver fast – men for å driva med kultur på høgt nivå, treng ein både øvings- og konsertlokale med rammer som er både korps og publikum verdig.

Kimen kulturhus blei redninga for oss i Musikkforeningen Nidarholm i jakta etter konsertlokale for vår neste konsert den 21. mai. Det passar jo og bra, all den tid det i handlingsplanen vår står at me skal vere «en viktig og drivende kunstnerisk aktør i Midt-Norge», men det er samstundes litt trist at kulturkommunen Trondheim let sine ensemble stua seg inn i små skule-amfi og kantiner, medan omkringliggande kommunar stiller opp med førsteklasses konsertsalar.

I Trondheim er det ikkje mange alternativ til lokalar som båe har plass til korps og publikum, har rette akustiske kvalitetar og kan leigast til ein overkommeleg pris. Det er nemleg noko som manglar i Trondheim. Det burde, i våre auge, eksistere eit forbetra tilbod i denne byen kor båe store og små ensemble, i tillegg til andre kulturelle aktørar, kan vise fram den fantastiske kulturen som blir produsert av amatørar i Trøndelag. Det er på tide at Trondheim byggjer seg eit skikkeleg kulturhus.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !