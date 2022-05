Diskriminering av gutter i det norske skolesystemet

Har plan for tomt lokale i Nordre: – Kunne leid det ut to ganger før lunsj hver dag

Saken oppdateres.

Ved mange anledninger kan vi høre og lese om at det norske skolesystemet er bedre tilpasset jenter enn gutter. Det er flere gutter enn jenter som avbryter skoleløpet, og vi har rapporter som viser at gutter gjør det dårligere i allmennfag enn jentene.

Heldigvis har vi yrkesrettede utdannelser, og det er flere gutter enn jenter som velger elektrofag og mekaniske fag. Dette er utdanningsløp som har en mye mer praktisk tilnærming til yrkeslivet, og viser seg mer attraktivt for gutter enn for jenter.

Hva skjer da når elevene, være seg gutter eller jenter, skal søke på lærlingplass i sine yrkesrettede utdanninger? Jo, en forfordeling av lærlingplasser for jentene! Hva handler det om? Her har guttene funnet en vei gjennom skolesystemet som passer bedre for dem enn å gå løpet med studiespesialisering, hvor det altså er jentene som ser ut til å greie seg best. De har valgt yrkesrettet skolegang og vil bli lærlinger – men så kommer kjønnskvoteringen inn i bildet, og jentene får fortrinnsrett til lærlingplassene.

Her er det noe galt med systemet. Jeg mener for all del at jentene skal stille likt med guttene når det gjelder inntak på praktiske og «typisk guttete» utdannelsesløp. Men når guttene blir taperne på yrkesfag, så vel som på studiespesialisering, er det noe som har gått galt.

Jeg hører flere eksempler på gutter som søker lærlingplass, som blir forbigått av den ene jenta på grunn av kjønnskvotering. Her er det altså ikke snakk om hvem som har vist seg mest verdig lærlingplassen, men et system som systematisk tvinger guttene bakover. Det er klart at jentene har like mye rett på den gode lærlingplassen som guttene, men når kvotering blir diskriminering, peker likestillingspila i misforstått retning.

