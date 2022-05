Nødvendig frivillighet

Det er viktig å jobbe for at dyktige lærere blir i skolen

Kommunen når ikke å sine mål uten ideell sektor og frivilligheten. Det sier kommuneledelsen til oss. I år er det Frivillighetens år. Neste år er Trondheim Europeisk frivillighetshovedstad. Ambisjoner? Kan «frivilligheten» forvente vekst i kvalitet og kvantitet – et forbilde for andre byer?

Rett før påske vedtok formannskapet i Trondheim en hovedstrategi for arbeidet som Europeisk frivillighetshovedstad, utnevnt av «Center of European Volunteering (CEV). Da ligger nødvendigvis en trøndersk kvalitet og anerkjennelse i bunnen. Men det som skjer fremover, følges nå med nasjonale og europeiske øyne.

I Trondheim er tre av fire innbyggere engasjert i frivillig arbeid en eller flere ganger i løpet av livet (SSB). Vi har mer enn 1500 frivillige lag og foreninger i byen. Nasjonalt utgjør frivillig innsats 142 000 årsverk, med en beregnet verdi på 78 milliarder (i 2018), Store verdier. Større potensial.

Vi snakker om sosial bærekraft, samarbeid for inkludering, møteplasser, fellesskap og forvaltning av verdier med langsiktig bærekraft. Forutsetninger for trygghet, trivsel og tilhørighet. Alle elsker jo «frivilligheten». I år, der frivillig arbeid og frivilligheten skal «løftes opp» av storfellesskapet. Vi presiserer:

I en «frivillig organisasjon» jobber ikke bare frivillige. Vi er ideelle organisasjoner med faglige skolerte, faste ansatte, som også har velskolerte og godkjente frivillige medarbeidere. I Trøndelag har Kirkens Bymisjon om lag 70 ansatte og 700 frivillige. Statistisk ti frivillige per arbeidsplass.

Avtaler forplikter og gir forutsigbarhet. Nylig signerte vi en samarbeidsavtale med Levanger kommune. Vi fornyer i disse dager avtaler med Trondheim kommune, etter over 31 år med inkluderende omsorgsvirksomhet i byen. Men det er generelt et uutnyttet potensial for ideelle og frivillige, for vi vet jo følgende:

Ideell sektor når mennesker som kommunen og offentlige instanser ikke når. Vi får utløst mer samlet innsats per investerte krone enn i det offentlige. Dette utløser også støtte fra næringsliv og private – fond, stiftelser, arv og gaver. Vi trenger altså hverandre. Et inkluderende samfunn, må innebære at alle inkluderende krefter i kommunen inkluderes.

Når man lykkes med noe, er det rasjonelt å la det få muligheten til å vokse. Og ikke sett kommersiell og ideell sektor i samme bås. Ikke tar vi ut overskudd, vi har anstendig arbeidsgiverpolitikk, er verdiorientert på bærekraftsmål og menneskeverd, og vi har et langsiktig ikke-materielt perspektiv på det vi gjør. Ja, noen av oss; et evighetsperspektiv. Om man er fornøyd med en relasjon, trenger man ikke mange runder med anbud? Vi skal ikke bare rope på det offentlige, selv om utløst frivillighetseffekt er stor. Ideell sektor og de ulike frivillighetsmiljø må ikke bare si seg fornøyd med god verving av frivillige. Vi må selv sørge for kvalitet og sikkerhet.

Vi jobber med inkludering av sårbare grupper. En opplærings- og godkjenningsprosess er en nødvendighet og må tas på alvor. Vi hører historier om utnyttelse og overgrep mot sårbare mennesker. Det er ingen rettighet å arbeide med sårbare grupper. Men kvalitet og etikk er en plikt. Fordi ingenting er mer verdifullt enn menneskelivet, og et menneske er ikke bare det første du ser. Likeverdstanken er radikal. Så la oss ha enda større ambisjoner. Sammen.

