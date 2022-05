Tilbudet fra staten gir fremtidshåp 

Bøndene: Et godt utgangspunkt for å forhandle videre

Det er en sjeldenhet, men i dag var dagen. Jeg ble målløs. Og lykkelig! Staten hadde hørt oss og innsett alvoret. De har levert et godt tilbud, bedre enn forventet. Ti kilo datt fra skuldrene da vi fikk vite at ekstrakostnadene i landbruket blir kompensert. Både vi og kua overlever ett år til.

Vi kan puste igjen, gå med senkede skuldre i fjøset og håpe på en god utvikling. Gapet i forhandlingene er i underkant av tre milliarder kroner, og mye står igjen før inntektsløftet til oss bøndene er innfridd! Vi ba om 100 000 kroner mer i inntekt per årsverk, staten tilbyr 300 00, og vi har noen uker med forhandlinger.

Nå er vi i gang, og det er igjen håp for framtida. Staten fortsetter å rette fokus mot små og mellomstore bruk, og det hjelper oss veldig mye. I tilbudet økes potten til velferdsordningen. Dette kommer godt med, og jeg gleder meg til å si til hun som kommer hjem fra barnehagen at jeg snart kan ta litt mer fri.

Jeg har ikke fått sett i detaljer hvor mye det vil gi økning av inntekter på bruket vårt. Men jeg ser på tilskuddssatsene de legger fram, at det vil gi en liten økning. I tillegg vil det kompensere litt av de økte kostnadene vi har til drivstoff, gjødsel og kraftfôr. Men jeg er stygt redd for at kompensasjonen ikke er nok.

Målet er at landbruket ikke skal drives på dugnad. Det er en lang vei å gå, men så utrolig godt å høre at vi har folk i ryggen og at vi er på rett spor! Vi ble ikke bønder for å bli rike. Det eneste vi ber om er å få betalt for det arbeidet vi legger ned.

