Busstilbudet til byens største arbeidsplass

Hvordan har det seg at en av de største bydelene i Trondheim ikke har et busstilbud til kommunens største arbeidsplass, St. Olavs hospital? Går kun direktebuss i «kjernetiden». St. Olav har ikke kjernetid, men bygd opp av turnus. Hvorfor kan ikke barn og ungdom fra Byåsen ta buss til de største hallene i byen (Munkvollhallen/Kolstad arena/Trondheim Spektrum uten å bytte buss?

Hva med å komme seg direkte til Norges største badeanlegg (Pirbadet) uten å måtte bytte buss? Buss nr. 19 gikk en runde som passet perfekt til alle disse stedene, perfekt for ungdommene i bydelen. Ikke rart at folk dropper bussen når den kun er ment for de langs metrobusstraseen. Håper på svar.

