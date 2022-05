Da jeg nevnte Vedums regnestykke, lo de

Banken har lånt ut rekordmye penger: – Historien viser at vi har is i magen gjennom kriser

Registrerte for et par dager siden at vår finansminister forespeilet arbeidsfolk ei netto økning i år på i størrelsesorden 15 000 kroner på familienes økonomi. Jeg nevnte dette for et par unge damer, i relativt full jobb, tror jeg. De spurte hvor jeg hadde det fra. Da jeg svarte finansministeren, lo de, og hvis det var fra Trygve Slagsvold Vedum, var det tomt prat som vanlig.

Tirsdag kveld ble jeg sittende og se på Debatten på NRK TV. Norges finansminister viste der ei utregning som skulle vise hvordan de 15 000 kronene kom frem. Dette ble en syltynn sak. Fra et utgangspunkt på én million kroner i inntekt for en familie, ble det ikke nevnt noe om skatt.

Flere av oss betviler at dette var riktig utgangspunkt. Hele regnestykket var for øvrig rigget for anledningen. Var dette bra nok for en norsk finansminister? Noe for statsministeren å gripe fatt i?

