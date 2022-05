- Det vil seg ikke for tavle-Trygve

Slik blir Norges største klatresenter - like ved E6 i Trondheim

Norges mobiltårn står jo ikke i fare for å bli bombet. Så hva er trusselen?

Han kan påføre Trondheim et stort tap

Reagerer på utested: – Vaktene sa at de ikke ville ha inn sånne ungdommer som oss

Nytt håp for kreftpasienter: - Noe av det største som har skjedd i min legekarriere

Lærlinger er sultne etter å lære mer, så legg til rette for det

Ikke er rom for annerledestenkende mennesker i vårt demokrati

NTNU er ikke et sett med bygninger. Det er landets ledende teknologiutdanning

Lærlinger er sultne etter å lære mer, så legg til rette for det

Ikke er rom for annerledestenkende mennesker i vårt demokrati

Ikke er rom for annerledestenkende mennesker i vårt demokrati

Saken oppdateres.

- Trygve Slagsvold Vedum har brukt over ei uke på et regnestykke som ingen forstår. Er det rart partiet synker som en stein, spør programleder Roy Tommy Bråten i ukas Omadressert. «Tavle-Trygves» opptreden på NRKs Debatten er et hett tema i ukas episode, med politisk redaktør Siv Sandvik og kommentator Terje Eidsvåg.

KOMMENTAR: Sp har brutt kontrakten med velgerne

Regjeringen gikk til valg på at nå er det vanlige folks tur, men etter debatten sitter man ifølge Terje Eidsvåg igjen med et helt annet slagord. For bidro egentlig Senterpartiet til å bygge ned avstanden mellom politikere og «vanlige folk» denne uka?

HØR podkasten ved å klikke på bildet i toppen – eller gå inn der du vanligvis hører podkast (Acast, iTunes, Spotify eller Podkaster-appen på Iphone)

Ukas anbefaling fra Eidsvåg og en «generell betraktning» fra Sandvik er også på plass, og siden det er mai måned får også trønderværet kjørt seg.

- Kom mai du kjipe merr, sier Siv Sandvik, som nærmest klikker av alle hvitvinsbildene fra venninner i solfylte Oslo.