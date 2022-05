Et godt forslag til jordbruksoppgjør

Banken har lånt ut rekordmye penger: – Historien viser at vi har is i magen gjennom kriser

Saken oppdateres.

Staten la nettopp frem sitt forslag til jordbruksoppgjør, og landbruket blir tilbudt 10,15 milliarder kroner i 2022. Forutsatt at jeg har forstått detaljene i forslaget riktig, synes jeg at dette fremstår som et godt utgangspunkt til forhandlingene om årets jordbruksoppgjør; og det vil legge til rette for vekst og optimisme i næringen og i mange bygdesamfunn.

Landbruket er en bærende næring i mange store og små samfunn. Det gjelder både i Trøndelag og i resten av Norge. Det er grunn til å være godt fornøyd med regjeringen. Det tilbudet som er lagt fram, gir mulighet for videre satsing i landbruket og sikring av en bærekraftig matproduksjon i Trøndelag og i hele landet. Derfor: Lykke til med videre forhandlinger.

