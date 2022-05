Kvinner må til utlandet for å få god nok behandling

Betalte firedobbel pris for konsertbilletter: - Jeg burde skjønt at dette var svindel

Saken oppdateres.

Kvinnesykdommene det burde vært mer kunnskap om, er endometriose, adenomyose, og endosalpingiose. Disse har flere likhetstrekk og kan lett bli forvekslet med hverandre dersom man ikke har tilstrekkelig fagkunnskap for å skille disse sykdommene.

Dagens helsepersonell vet for lite om disse sykdommene, noe som gjør at pasientene med disse diagnosene blir ofte overlatt til seg selv og må gjøre research over nettet for å få en klarere forståelse over hva som er galt med kroppen deres, og hva som kan hjelpe dem å takle tilstanden videre i livet. Ofte hjelper ikke den medisinske behandlingen de får tilbudt, og mange tyr da til egenmedisinering i desperasjon for å bli kvitt smertene som kommer med disse sykdommene. Mange har da utforsket medisiner som ikke er tilgjengelig i Norge, iallfall ikke enkelt og til overkommelig pris.

Når det kommer til unge jenter og kvinner som oppsøker legen for hjelp til kvinneproblemer slik som menstruasjonssmerter, store blødninger, eller mangel på blødning, så blir det ofte avfeid som normal tilstand, og det er bare slik det er å være kvinne. Dette er feil! Det første legene gjør, er å sette dem på p-piller og sier at det skal fikse problemet. Og når dette ikke hjelper, så får man kanskje utskrevet andre medisiner, slik som sterke smertestillende og medisiner som hjelper mot sterke blødninger eller gir blødning.

Den største andelen av kvinner med kvinneproblematikk er de som sliter med sterke smerter, disse får vanligvis utskrevet sterkere smertestillende på resept. Men hva gjør man når disse ikke fungerer? Kroppen kan skape en toleranse av medisinen (eller gjøre en avhengig), som gjør at den ikke lenger har tilstrekkelig virkning/effekt, nettopp fordi kvinnen har måttet bruke dette over lengre tid.

Det finnes alternativer som ikke er avhengighetsskapende og er mildere mot kroppen, men disse legemidlene vil ikke legene søke om for sine smertepasienter. Ja, jeg snakker om medisinsk cannabis. Medisinsk cannabis kan være til nytte for smertepasienter som ikke har fått ønsket virkning av allerede godkjente legemidler. Dette kan fastlege eller spesialist søke om å få godkjenningsfritak på, men velger heller å fortsette med avhengighetsskapende medikamentell behandling.

MS-pasienter har fått tilbud om behandling med medisinsk cannabis, dette til kraftig redusert pris. Er man derimot så uheldig å ha en av disse kvinnesykdommene, og lider av de utålelige smertene som sykdommene medfører, da må man kjempe hardt bare for å få overbevist legen om å søke. Og er du heldig og få det innvilget, så må du betale den nette summen på nesten 5 000 kroner pr. måned.

Dette må tas tak i! Det er snakk om unge jenter og kvinner med kroniske smerter og derfor suicidale tanker som mister sin ungdomstid og livskvalitet. I skrivene stund ser jeg på turer til både Sverige og Danmark, der vet jeg at jeg kan få muligheten til å prøve CBD-produkter (medisinsk cannabis) og få en sjanse til å oppleve en smertefri hverdag.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !