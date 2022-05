Syklistene er eneste trafikkgruppe uten egen lysregulering

Betalte firedobbel pris for konsertbilletter: - Jeg burde skjønt at dette var svindel

Onsdag 4. mai var det sammenstøt mellom en syklist og en gravemaskin i krysset mellom Innherredsveien og Thomas von Westens gate i Trondheim. Det har vært ulykker med syklister her før, og det kommer til å skje igjen. For måten dette krysset er regulert på, er direkte farlig.

Syklist kjørt til sykehus etter kollisjon med gravemaskin Politiet ble klokken 08.45 onsdag morgen varslet om en kollisjon mellom en syklist og en gravemaskin i Innherredsveien i Trondheim.

Politiet uttalte til avisa Nidaros etter ulykken at sammenstøtet oppsto da gravemaskinen skulle svinge av til Thomas von Westens gate, samtidig som syklisten kom syklende fra byen og skulle videre på Innherredsveien, og at partene hadde «forklart at de begge hadde grønt lys da uhellet inntraff, men det er ikke mistanke om signalfeil.»

Trafikklysene i krysset fungerte som de er tenkt å gjøre. Det er bare tenkt veldig dumt. Det er ikke riktig at begge hadde grønt lys, for det er ingen lysregulering for syklister i krysset. Syklisten brøt antakelig vikeplikten, men det er ikke så rart om hun ikke visste det. Ut fra saken til Nidaros virker det heller ikke som at politiet på stedet eller journalisten helt forsto hva som var tilfellet med lyssignalene. I stedet for å la sykkelveien krysse gata med egen lysregulering, er det laget et slags bredt fotgjengerfelt for å indikere at syklister skal følge lysreguleringen for fotgjengere, selv om dette ikke har støtte i trafikkreglene.

Kryssets utforming kommuniserer altså at reglene for samhandling i trafikken er annerledes enn de egentlig er. Det er derfor lett å forstå at mange tror lysreguleringen for gående også gjelder syklister. Det hjelper ikke å kunne trafikkreglene på rams når infrastrukturen som lages gir inntrykk av at andre regler gjelder. Selv trafikkpolitiet har latt seg forvirre av dette.

Lenger nede i veien, i krysset mellom Innherredsveien og Anders Byes gate, fikk 18 syklister bot i 2017 for å sykle på rød mann. Det krysset har samme løsning med dette rare, brede fotgjengerfeltet. Bøtene ble trukket tilbake, men først måtte noen forklare politiet at lysregulering for gående ikke gjelder for kjørende, som syklister er.

Jeg har lyst til å utnevne krysset ved Thomas von Westens gate til det krysset med den mest idiotiske lysreguleringen i Trondheim. Det er konkurranse om den tittelen, men i dette krysset toppes det hele med at fotgjengerovergangen får grønn mann samtidig som kjørende som kommer østfra på Innherredsveien og skal inn Thomas von Westens gate har grønt lys.

Syklistene er eneste trafikkgruppe uten egen lysregulering. Med mindre de går av sykkelen og krysser til fots, har de derfor alltid vikeplikt, men det brede fotgjengerfeltet der syklistene krysser veien, forteller dem at de kan sykle over trygt ved grønn mann. Jeg er sikker på at det daglig er syklister som bryter vikeplikten her uten å vite om det. Slik legges det opp til ulykker.

Innherredsveien var tenkt å være en miljøgate, men syklistene er her avstumpet med en slags liksom-løsning som ikke er tilpasset sykkelen som transportmiddel eller er harmonisert med trafikkreglene. Det er ganske typisk, men det er altså direkte farlig. Dagens utforming av er midlertidig, men denne løsningen er vedtatt videreført når Innherredsveien nå snart skal bygges om. Her må det tenkes nytt, for den neste ulykken kan bli alvorlig.

