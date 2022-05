Elendig veivedlikehold

Norske kommuner brukte 1,4 milliarder på to år på privat helsetilbud: - Klarer ikke å gi et godt nok tilbud til alle

Saken oppdateres.

For å si en ting først. Jeg er bussjåfør i Trondheim, og dette er vel det verste året jeg har hatt fra Prinsenkrysset til Ila! Ikke nok med det, men kjempekø fra Samfundet og inn til byen i dagevis på grunn av ødelagte kumlokk. Har ikke sett på maken.

Vil ha asfaltambulanse for hullete veier Høyrepolitiker Ingrid Skjøtskift vil ha en nødpatrulje for dårlige veier i Trondheim. Slik håper hun på raske utrykninger til hullete bygater.

Ikke nok med at privatbilene får revet opp dekk og det som verre er, men bussparken som kjører der bortimot 24/7, får ristet i stykker vognene. Det skrangler i hytt og vær uansett hvor sakte vi prøver å kjøre. Kongens gt. må vel være den verste krøtterstien i den ellers så fine byen vår!

En trivelig kar fra NRK Trøndelag fortalte meg en gang hvem som hadde ansvaret for veidekke, trikkespor og omkringliggende ting. Er litt lei meg for at jeg ikke husker hvilke etater det er snakk om, men mest sannsynlig er det ikke sikkert at dere i etatene vet det selv!

Dette gjelder jo selvsagt ikke bare i Kongens gt, men i hele byen. Jeg leste i Adressa i dag at det var noen som skulle starte med «asfaltambulanse». Ja vel, good luck! Tør jeg å spørre hvor bompenger, veiavgift osv. går til? Har vært inne på å kjøpe meg nyrebelte på grunn av Kongens gt, og jeg lover dere at regningen for det beltet havner hos en eller annen etat. Hvem? Beklager raseriutbruddet, men til dere det gjelder: Skjærp dåkker!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !