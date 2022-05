Oppgradering av Bakklandstorget

Her planlegger de for å samle 100 000 mennesker i Trondheim

Vi på Bakklandet har kjempet mange kamper og heldigvis vunnet de fleste, derfor er det godt å bo her syns vi. Men nå kommer nye planer igjen, stikk i strid med det vi har ønsket oss.

Vi har deltatt i utallige befaringer, møter og gitt innspill til alt fra «barn i byen», «blå tråd» og nå sist plan for oppgradering av byrom, og tenkt at vi hadde noe å komme med for å beholde Bakklandet som godt bomiljø, fint sted og besøke og bra plass å være på for barn.

Men nei da, jeg er ennå i sjokk over det som ble presentert oss på infomøtet om planene som er lagt. Her skal alt røskes opp med rota, og det skal bli strøkent for enda flere kondomdressyklende galninger, (må være lov å kalle dem det).

Politikerne hadde bedt om en plan for mer trivsel i byrommet, så det som nå er fremlagt, kan ikke stemme mindre. Stopp poleringsplanen for Bakklandet, legg til rette for redusert fart på torget og i gatetunet, gjerne pålegg om å trille sykkelen gjennom området. Brostein og skjeve hus er Bakklandet.

