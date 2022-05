Vi må sette inn turbogiret på havforskning!

WHO: Over 2 millioner koronarelaterte dødsfall i Europa

Saken oppdateres.

Med sjokk og vantro mottok Trondheim beskjeden om utsettelse av Ocean Space Centre. Det er ikke ofte at et stort statlig prosjekt settes på pause idet arbeidet skal starte. Dette er et vedtatt prosjekt. Det skal bygge opp under forskningen på havnæringene, ikke minst den viktige satsingen på havvind. Vi frykter at pausen kan føre til at prosjektet fryses i årevis, i verste fall skrotes.

Støre åpner for diskusjon om Ocean Space Center Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) står fast på at Ocean Space Centre skal realiseres. Nå vil han sette seg ned og lytte.

Ocean Space Centre er et nasjonalt prosjekt. Norge har naturlige fortrinn for forskning og utvikling i havrommet. Trondheim er særlige forutsetninger på grunn av teknologi-utdanning og -forskning på NTNU og Sintef. Direkte rammer regjeringens beslutning Trondheims teknologimiljø, men det er utviklingen av det som skal komme etter oljen som rammes hardest av dette. I Trondheim er det et flott gründermiljø av som er verdensledende på mange produkter som er knyttet til havteknologi. Dette er byen med rette stolt av. Og landet høster av det. Ocean Space Centre skulle utvikle dette videre.

Vi har inntrykk av at regjeringen driver hastverksarbeid. I løpet av noen uker skal NTNU komme med nye skisser til campus. Og uten noen prosess overhodet får NTNU og Sintef beskjed om at OSC utsettes. Det er ikke slik ansvarlige myndigheter skal jobbe. Det rammer årevis med planlegging, og setter et forskningsmiljø i spill.

Resten av Europa setter nå inn turbogiret i å satse på grønn skipsfart, havvind og andre havnæringer. Da kan ikke Norge snuble på startstreken. Ocean Space Centre-prosjektet vil gi ringvirkninger for hele Norge, og skal være en motor for framtidsretta utvikling langs hele kysten fra nord til sør. Venstre vil prioritere forskning og klima, Ap/Sp-regjeringa gir nøyaktig det motsatte med dette forslaget til revidert nasjonalbudsjett.

