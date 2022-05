Ett samlet campus for meningsfulle studentliv

Bli med på vandring med natteravnene: – Det er viktig at folk forstår at vi ikke sladrer

Vi i Sit støtter derfor NTNU sine planer om å samle campus på ett sted, slik at vi sammen lager de beste forutsetningene til å skape meningsfulle studentliv. Trondheim er på kurs til å bli en av Nord-Europas viktigste universitetsbyer, hvor høyere utdanning og et stort antall studenter setter et sterkt preg på byen vår. Vi i Sit støtter opp om en samlet campus i Trondheim. Det skal ivareta studentenes behov for faglig og sosial tilhørighet, hvor en samling av velferdsfunksjoner og gode arealer for læring og møtesteder for studentene står sentralt.

Adresseavisen mener NTNUs nye campus er en investering, ikke bare en utgift Det nye universitetsområdet i Trondheim er en investering i Norges framtid. Prisen skal likevel reduseres med flere milliarder kroner. Vi advarer mot hastverk.

Unge voksne som kommer hit for å ta høyere utdanning, vil ha behov for et fungerende velferdstilbud. Dette er viktig for at de skal lykkes i denne fasen av livet, og for at de skal kunne håndtere utfordringene de møter på. Å lykkes i et universitetsstudium i dag, handler om mer enn å mestre selve fagstudiet. Undersøkelser viser for eksempel at stadig flere studenter sliter med både fysisk og psykisk helse. Å skape nok rom for å ivareta studentvelferden på campus er derfor viktig.

Vel så viktig er studentenes egne organisasjoner, og studentene trenger plass til studentdemokrati og frivillighet. NTNU-studentene har en fantastisk tradisjon med å engasjere seg utenfor studiet, enten det er i idrett, linjeforeninger, Studenttinget, Velferdstinget eller andre studentorganisasjoner, og mange opplever dette engasjementet som det beste med hele studietiden.

Skal vi kaste mange milliarder etter studentene, midt i en krise? Planen om å samle NTNU rundt Gløshaugen har fått kraftig motbør. Er det like greit å skrinlegge hele greia?

Oppgaven til en studentsamskipnad er å ta seg av studentenes velferdsbehov, og vi i Sit er studentenes gode støttespiller for et godt studieliv. Vår omsorg skal gi studentene muligheter for vekst, utvikling og mestring i sin utdanning, både i studiehverdagen og på fritiden. Vi i Sit vil styrke studentenes velferd og bidra til å oppnå NTNUs kvalitetsprinsipper, slik at vi sammen sørger for å skape en inkluderende campus.

Ny campussamling må av den grunn sammenstilles på riktig måte, med rom til studentvelferden som tar hensyn til hele studenten. Her må studentene kunne finne noen å snakke med om de trenger hjelp til å mestre livet, steder å drive aktivitet, idrett og trening, og hyggelige, inkluderende spisesteder. Det er derfor viktig at de kuttene som nå skal gjøres i campussamlingen, ikke går ut over plassen studentene trenger for å få meningsfulle studentliv.

Hvordan griper vi tak i studentenes utfordringer i den nye campusplanen? NTNU sin ledelse må kutte flere hjertebarn fra campusprosjektet for å møte regjeringens krav om å spare milliarder på en samling av campus på Gløshaugen. Vi i Sit presiserer viktigheten av at campus skal videreutvikles som et levende sted, som er tilgjengelig og åpent, hvor innovasjon, kreativitet og samarbeid står sentralt.

Pandemien har lært oss at studenter trenger å møte andre studenter for å ha god livskvalitet. Dette betyr noe for hvordan vi utvikler campus. Vi må bruke kunnskapen fra pandemien og campusutviklingen til å lage en campus som innbyr til samarbeid mellom studenter. På den måten blir man både kjent med sine medstudenter slik at man kan jobbe sammen, og kanskje også få gode venner.

Samlokalisering av Sits velferdstilbud er en viktig suksessfaktor i å forbedre kvaliteten på NTNU som universitet. Studentvelferd og frivillighet er avgjørende for NTNU-studentenes trivsel, og studenter som trives vil også ha bedre studieprogresjon og faglig utvikling. Foreninger, studentdemokratiske organisasjoner, studentkulturen, studentidretten, interesseforeninger og internasjonale foreninger er det som til sammen gjør at Trondheim skiller seg ut som studieby. Det er nettopp her magien og lidenskapen i studentenes verden skapes og som gjør campus inviterende og levende. Dette må forsterkes og ikke ødelegges når sparekniven tas fram!

