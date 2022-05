Det betyr at kommunen står uten leger på to av tre fastlegelister

I en situasjon hvor stadig flere står uten fastlege og hvor det i økende grad er umulig å skaffe fastleger, er det uforståelig at Helsedirektoratet og helseministeren ikke bruker de muligheter som finnes for å sikre helsetjenestene til kommunenes innbyggere. Fastlegekrisen er generell, følgene er alvorlige og i særdeleshet i mindre kommuner.

Det er allmenn enighet om at fastleger skal være spesialister i allmennmedisin. Utfordringen er at disse mangler, og med det også veiledere for turnus/Lis-leger som ønsker å gå inn i et spesialiseringsløp i allmennmedisin.

Leger med dansk turnus gis ikke muligheten til å starte slik spesialisering. Det er gitt dispensasjon slik at disse legene med gjennomført dansk turnus (KBU), kan jobbe på fastlegelistene i inntil et år. For Meråker medfører det at to danske vikarleger etter ett år vil måtte slutte 1.7. 2022 og kommunen står da uten leger på to av tre fastlegelister.

Til tross for iherdige forsøk de siste årene har vi ikke lykkes å få besatt stillingene. Meråker kommune har søkt Helsedirektoratet om dispensasjon for at disse to vikarlegene skal få kunne arbeide videre. Det hører med til saken at legene har deltatt og deltar i veiledning to ganger per uke, med Lis1 lege, turnuslege i spesialiseringsløp.

Det fremstår derfor som uforståelig at det ikke kan gis dispensasjon for videreføring av dispensasjon ut 2023 eller inntil de strukturelle endringer regjeringen legger opp til fungerer. En slik forlengelse av dispensasjon vil sikre kontinuitet i legetjenesten og vikarlegetjenesten i en rekke mindre kommuner slik som i Meråker, og muliggjøre helsetilbudet til befolkningen.

